Il ’trasloco’ della scuola Squadrani e i disagi in vista

L’occasione di ristrutturare alcune scuole è data dai fondi del Pnrr, ed è giusto che le amministrazioni locali non se la facciano sfuggire. Detto questo, il trasferimento delle classi di una scuola primaria a un altro plesso è ovviamente complicato e comporta sicuramente dei disagi. Il tema suscitato dalla lettera, riguarda innanzitutto la comunicazione rivolta alle famiglie: per ora non risulta ci sia stata una nota ufficiale da parte dell’amministrazione comunale in merito allo spostamento, che riguarda 5 classi della Squadrani dei Romiti, nei locali del seminario di via Lunga, dal prossimo autunno. Arriverà certamente nei prossimi giorni, ma alle famiglie saranno da chiarire vari aspetti. Riassumendo: come saranno organizzati i trasferimenti al nuovo plesso? Si terrà conto delle scelte delle famiglie sul servizio mensa? Come potranno convivere le classi rimanenti con il cantiere che opererà nell’edificio della Squadrani? Per quali ragioni è stato scelto il seminario? È adatto a ospitare le classi di una scuola primaria? C’erano delle alternative? Non c’è ragione di pensare che non avranno risposta questi e altri interrogativi, che in questi giorni stanno circolando nelle chat e nelle conversazioni delle famiglie della Squadrani. Il comitato di Quartiere dei Romiti ha manifestato il suo plauso, ora spetterà ad amministratori e tecnici delineare il percorso, che coinvolgerà peraltro anche altri plessi interessati dai lavori.