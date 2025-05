Il trattore si ribalta, muore schiacciato. Addio a uno storico dipendente delle Terme

Tragedia ieri alle 19.30 in via Bagnolo, a Castrocaro. Un trattore s’è di colpo ribaltato uccidendo Giovanni Mercatali, 88 anni, residente vicino al luogo del terribile incidente. Per lui non c’è stato nulla da fare. Inutili sono risultati i soccorsi, allertati dalla moglie, intervenuta poco dopo l’incidente, accaduto in un piccolo appezzamento di terreno attiguo all’abitazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti, oltre alle ambulanze del 118 anche i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco del comando provinciale di Forlì. I pompieri hanno provveduto a estrarre l’uomo dal mezzo agricolo. Purtroppo però Mercatali era già spirato, schiacciato dal suo mezzo agricolo. Sul posto è giunto in serata anche il medico legale per l’accertamento del decesso. La salma è adesso a disposizione della procura, per indagini e accertamenti, che verranno effettuate da carabinieri e vigili del fuoco, che dovranno anche accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

La notizia della tragedia ha rapidamente fatto il giro del paese. Mercatali era conosciutissimo: per circa 40 anni ha lavorato alle Terme, come elettricista. Una volta andato in pensione è sempre stato attivo nella vita sociale di Castrocaro, specie in manifestazioni e concerti, data anche la sua competenza come fonico. Mercatali era noto anche come esponente dell’associazione degli Alpini, alle cui iniziative ha partecipato fino a pochi anni fa. Tanti se lo ricordano perché, finché ha smesso di guidare per motivi d’età, raggiungeva il paese al volante di una Fiat 500 vecchio modello: quell’auto d’epoca era il mezzo di locomozione da lui prediletto.

Giovanni era il fratello di Antonio (detto Tonino), a sua volta molto noto a Castrocaro: è stato consigliere comunale circa vent’anni fa, nelle liste di Alleanza Nazionale. La famiglia di Tonino (nello specifico la cognata e la nipote di Giovanni), inoltre, è legata all’albergo Mucciolini in via Dante Alighieri.