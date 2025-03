Il Trebbo paesano intriga Portico. Lo storytelling intorno al falò

La terza tappa del ‘Trebbo paesano’, organizzato sabato scorso a Portico dal Collettivo E3b, animato da Ando Fabbri (338.5627045) di Rocca San Casciano e da Simona Camporesi (347.2574605) di Dovadola, si è svolto attorno al fuoco (e vin brulé) nella piazzetta Traversari al centro del paese di Dante e Beatrice, con la partecipazione di una trentina di curiosi, amanti di storie e di alcuni storyteller del Centro italiano di storytelling, che opera a Portico dal 2018, grazie alla fondatrice Giovanna Conforto.

Dopo le due puntate precedenti a Dovadola e Rocca San Casciano, con la partecipazione in entrambi i paesi di alcune decine di persone in ogni puntata, gli organizzatori si dichiarano soddisfatti della puntata a Portico. Tre i principali argomenti della manifestazione, durante gli interventi dei partecipanti: i ricordi dell’ultima guerra mondiale, in particolare a Portico col passaggio del fronte e gli scontro fra tedeschi e Alleati, l’incontro del capo partigiani Silvio Corbari con i carabinieri del paese, e la guerra partigiana nelle Langhe, riportata da una signora di Rocca San Casciano, nata appunto nella zona di Alba; aneddoti e ricordi di vita paesana del passato; favole e aneddoti della tradizione popolare.

Sono intervenuti all’evento anche alcuni storyteller del locale Centro italiano di storytelling, che hanno aperto da poco una propria sede in paese e stanno facendo scuola con il loro metodo moderno di raccontare storie in tutta la Romagna e non solo.

I responsabili dell’iniziativa, inoltre, hanno anche annunciato nell’occasione che proseguirà il loro programma di incontri del ‘Trebbo paesano’ nel territorio forlivese e nella valle del Montone, in particolare a Bocconi e a San Benedetto in Alpe nei prossimi mesi.

