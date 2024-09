’Il Trenino’ si è salvato: "Avevamo messo tutto in sicurezza prima"

Un anno dopo l’alluvione che ha messo in ginocchio la città, l’asilo nido ‘Il Trenino’, di via Pelacano e l’altra sede in via Ghibellina a Villanova hanno vissuto nuovamente l’incubo delle esondazioni. Questa volta, però, il danno è stato limitato al garage, risparmiando aule e materiali didattici. "Abbiamo avuto ancora un metro d’acqua, ma siamo stati fortunati perché la rimessa era vuota – racconta Elisa Rossi, una delle responsabili –. Il messaggio di allerta da parte del sindaco Zattini è arrivato in tarda serata ma noi per scaramanzia avevamo già messo in salvo tutto ciò che potevamo. L’altra volta abbiamo avuto danni ingenti: abbiamo perso giochi, materassini e le pareti di cartongesso". Nel 2023, quando entrambe le sedi erano state sommerse dall’acqua, numerose persone, molti genitori si erano prodigati per ripristinare in tempi brevi le strutture e i giardini. Questa volta non c’è stato bisogno di un intervento così massiccio. La solidarietà però non è mancata: "Ci hanno ricontattato in tanti dopo aver saputo dell’emergenza per capire se avessimo bisogno di aiuto. Lo scorso anno abbiamo avuto un metro e 60 di acqua. Per fortuna contiamo pochi danni".

Anche a Villanova, la paura di una nuova esondazione del Montone è stata forte. L’argine, infatti, ha rotto proprio poco distante dall’asilo. "L’acqua è arrivata fino al marciapiede – spiega Sofia Garavini, l’altra titolare dell’asilo, residente proprio sopra la struttura –. Non mi sono fidata delle rassicurazioni del Comune e ho deciso di mettere in sicurezza tutto da sola. Ho perfino smontato le porte e alzato tutto quello che potevo". Lo scorso anno la scuola materna della Pianta aveva messo a disposizione del Trenino uno spazio per ripartire con il gruppo di bambini di Villanova, mentre per la sede di via Pelacano il ritorno alla normalità è stato più complesso perché in piena zona rossa e con il passaggio di mezzi di soccorso. Nonostante lo spavento, l’asilo nido ‘Il Trenino’ è pronto a riaprire e accogliere in sicurezza bambini e famiglie.

Valentina Paiano