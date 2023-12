Il Trio Iftode domani in concerto al Mentore

L’Auser di Santa Sofia, in collaborazione con il Comune e Romagna Acque propone venerdì 15 dicembre alle ore 21 il concerto del Trio Iftode al Teatro Mentore. Il trio, conosciuto anche come ‘I violini di Romagna’, si esibisce da anni in tutto il territorio nazionale. E’ formato da Tedi Iftode al violino e dai figli Radu (secondo violino) e Vlad (pianoforte) che proporranno musiche tratte dal caffè concerto alla tradizione romagnola passando per i grandi classici e la miglior musica da film.

Ingresso libero.