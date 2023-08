Il trio Indians si scatena al Summer Jazz Fest

Si chiude a Corniolo la rassegna ‘Santa Sofia Summer Jazz Fest’ promossa dall’associazione culturale ’dai de jazz’ di Forlimpopoli, sostenuta dal Comune di Santa Sofia in collaborazione con la Pro loco di Corniolo - Campigna. Domani alle 20,45 in piazza Pasquale II Papa si esibirà il trio ‘Indians’ (nella foto) capitanato dal cantante, sassofonista e clarinettista Marco Benny Pretolani. Al suo fianco Luca Bonucci al piano e Fausto Negrelli alla batteria e percussioni. L’idea di creare il trio nasce da un viaggio a New Orleans per far rivivere le atmosfere spensierate del sud della Louisiana. Sarà un ’melting pot’ musicale tra rhythm’n’blues, ritmi caraibici, ’second line’ delle marching bands con qualche accenno jazz e scatenati r’n’r.

"Uno spettacolo coinvolgente e di qualità e mentre il sassofono, le percussioni e il piano suoneranno – scrivono gli organizzatori - vi condurranno in un viaggio immaginario, in un pacifico pomeriggio caraibico mentre la steamboat naviga lenta sul Mississippi e voi gustate un bignè al Café du Monde. Non riuscirete a trattenere i vostri piedi al ritmo di musica mentre il vostro cuore verrà rapito dalla magia della più ammaliante città della Louisiana". Ingresso libero.

o.b.