Il tris di McDonald’s Apre vicino all’A14 il fast food gemello di Romiti e Puntadiferro

Mentre il McDonald’s di viale Bologna, investito dall’acqua del Montone lo scorso 16 maggio, è ancora chiuso e in pieno restauro (la riapertura non è prevista prima di luglio), un altro ristorante con lo stesso marchio sta per inaugurare.

Si tratta del nuovo ristorante di via Altobelli, nel polo commerciale di Pieveacquedotto, che aprirà i battenti oggi. Il titolare è lo stesso: Andrea Zocca. Suo è anche il ristorante all’interno del centro commerciale Puntadiferro. Nel nuovo ristorante lavoreranno 40 persone.

A Pieveacquedotto, come in viale Bologna, ci sarà una corsia McDrive, grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine comodamente dalla propria auto. "Una soluzione – come ha specificato Zocca – molto importante per i nostri clienti, considerando anche la vicinanza con l’autostrada, e che ci rende diversi dalla concorrenza".

Proprio accanto al ristorante, infatti, aprirà un altro fast food, targato Roadhouse. Nel locale si trova anche McCafé che offre agli avventori la possibilità di gustare con calma un caffè o prodotti da forno.

Il ristorante conta in totale 170 posti a sedere tra interno ed esterno. È inoltre dotato di ‘kiosk digitali’, i sistemi informatizzati grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti. Una volta effettuato l’ordine ai kiosk, il cliente si può accomodare dove desidera, aspettando che i prodotti acquistati gli vengano serviti al tavolo direttamente dal personale McDonald’s. L’ordine può essere effettuato e gustato presso il ristorante anche richiedendolo direttamente dal proprio tavolo tramite app. È previsto anche uno spazio dedicato ai bambini in sala e un’area giochi esterna, per intrattenerli durante la loro permanenza. Il nuovo McDonald’s sarà aperto da domenica a giovedì dalle 7 all’1, venerdì e sabato dalle 7 alle 2; mentre il servizio McDrive sarà disponibile da domenica a giovedì dalle 7 alle 2, venerdì e sabato h24 senza interruzione. Nel locale, sarà inoltre attivo anche il servizio di McDelivery.