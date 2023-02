Il trombettista João Almeida col suo jazz libero ad Area Sismica

Appuntamento alle ore 18 ad Area Sismica con una data unica in Italia, protagonista il trombettista João Almeida. Venticinquenne, di Lisbona. esponente in ascesa nel mondo della musica improvvisata, del jazz e della scoperta, Almeida è sempre più riconosciuto e richiesto. Trombettista di scuola ma con lo spirito libero, Almeida si è inoltrato attraverso contesti e forme con sicurezza e curiosità, affinando un respiro sempre più capace, ricco di lirismo, armonia, tecniche estese e leggere in un discorso vivace e astuto.

Dal jazz di Garfo agli assalti fusionisti di Peachfuzz, dal duo tromba e voce Lump alle collaborazioni con personaggi come Rodrigo Amado, Fred Lonberg-Holm o Brandon Lopez, sta diventando difficile pensare a una scena jazz senza invocarlo. Oltre ad aver collaborato con alcuni tra i più importanti musicisti del panorama internazionale e ad aver suonato nei festival più importanti, Almeida fa parte dell’Associazione Robalo, di Cara Podre e del Colectivo Coração de boi, pubblicando musica e organizzando concerti, festival ed eventi. Ingresso 10 euro (Area Sismica è un circolo Arci: ingresso riservato ai soci; possibile tesserarsi online al link: https:portale.arci.itpreadesioneareasismica).