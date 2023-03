Il trombettista portoghese Vicente ad Area Sismica

Nuovo appuntamento alle 18 ad Area Sismica: questa volta sul palco salirà il Luìs Vicente Quartet nella sua unica data italiana. Il trombettista portoghese arriva con una formazione in cui ha al suo fianco tre musicisti d’eccezione: il bassista nordamericano Luke Stewart, segnalato dalla rivista Downbeat come "uno dei 25 musicisti jazz più influenti della sua generazione"; John Dikeman, rinomato sassofonista nordamericano residente ad Amsterdam, con il quale Vicente ha costruito un proficuo rapporto affiancato da William Parker e Hamid Drake; e Onno Govaert, eccezionale batterista olandese e figura ricorrente sui palchi di tutta Europa. Questo quartetto internazionale ha calcato per la prima volta un palcoscenico nel luglio 2021. Il suono del loro primo album, House in the Valley, atteso per marzo su Clean Feed, è una creazione contemporanea, libera e aperta nella sua interpretazione. Le influenze presenti sono molteplici: la presenza insistente e costante del mare, i suoni urbani, dove si percepisce un’intera tavolozza sonora. L’ispirazione compositiva deriva in gran parte dal concetto di harmolodics di Ornette Coleman, dove armonia, movimento sonoro e melodia condividono lo stesso valore. L’effetto complessivo è che questa musica raggiunge un’espressione immediatamente aperta, non costretta da limitazioni tonali, predeterminazione ritmica o regole armoniche. Ingresso (per i soci Arci) 15 euro.