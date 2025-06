Il turismo della lavanda. Boom di aziende agricole a tema: "Ma portiamo i segni dell’alluvione"

Nei manuali di giardinaggio si dice che, per crescere bene, la lavanda ha bisogno di luce, sole e calore: tutte caratteristiche che non sembrano mancare al nostro territorio, se è vero che, da qualche anno, i campi di Forlì e dintorni si trasformano, in questo periodo, in un vero e proprio angolo di Provenza. Agli osservatori più attenti non sarà sfuggito: la magia della fioritura è iniziata, basta fare pochi passi fuori dal centro o raggiungere le colline per trovarsi davanti a scorci da cartolina. Ecco, allora, qualche spunto per pianificare un tour ‘a tema lavanda’, nei numerosi poderi che – da San Tomè a Castrocaro Terme, fino a Dovadola – propongono iniziative di ogni genere per godersi appieno lo spettacolo.

Se il lavandeto di San Tomè è citato persino da Wikipedia (provare per credere), il merito è senz’altro di Raffaella Scozzoli, apicoltrice e titolare – assieme al padre Giovanni – dell’azienda agricola di famiglia, in via Minarda. Dalle semplici visite guidate dei primi anni, si è passati a un ricco calendario di eventi, destinato a concludersi, quest’anno, il 10 luglio, con il ‘saluto alla lavanda’ e la conseguente potatura delle piante. "Siamo partiti il 9 giugno – spiega : con il bagno di suoni; proseguiremo con classi di yoga, cene fusion, iniziative benefiche, sessioni di meditazione. Sono ormai tante le associazioni che ci chiedono di usare questo spazio: noi ci mettiamo il bello, loro le buone idee". Al di là del programma di eventi, consultabile sui social, l’accesso al campo per una semplice passeggiata è sempre consentito: "abbiamo scelto di non recintare – conferma l’apicoltrice – e il nostro ‘coraggio’ è stato finora ripagato: i visitatori sono molto rispettosi ed educati, non abbiamo mai avuto danni".

I danni che la lavanda non dimentica, invece, sono quelli dovuti all’alluvione del 2023, che ha interessato anche il campo degli Scozzoli. "Le piante hanno sofferto l’asfissia radicale e gli effetti si vedono anche a distanza di due anni – racconta –. Abbiamo dovuto tagliare subito 8 file, ma ci siamo resi conto che, nell’area più colpita, le piante, giorno dopo giorno, continuano a morire. Valuteremo se investire in un nuovo impianto: nel frattempo, ci godiamo la bellezza che queste piante continuano, imperterrite, a regalarci, pur avendo tanto sofferto".

Anche il lavandeto dell’agriturismo ‘Il casale’ (in via Bagnolo, a Castrocaro Terme) – 7mila piante di lavanda officinale, su un’estensione di mezzo ettaro – è stato toccato, nel 2023, da una delle tante frane che, all’indomani dell’alluvione, hanno sconvolto il paesaggio romagnolo. "Abbiamo perso alcune piante – dichiara la titolare, Denise Dibattista – ma la lavanda riesce sempre a stupire: nel 2023 ha continuato a fiorire anche nel campo franato". Gli eventi organizzati dal ‘Casale’ offrono la possibilità, a chi lo desidera, di pernottare in una delle 4 camere della struttura, per un weekend di relax tra la mini-piscina idromassaggio, con acqua aromatizzata alla lavanda, passeggiate guidate e laboratori di distillazione dell’olio essenziale.

La new entry nella ‘Provenza forlivese’ si chiama ‘Natura Elisiria’ ed è un’azienda agricola biologica di Dovadola (la località è Podere Campiano), di proprietà dei coniugi Marco e Lara Giammarchi. È Lara a innamorarsi della lavanda e a piantarla nel 2021, dopo aver frequentato corsi sull’apicoltura e sulle coltivazioni ‘amiche’ delle api. "Ho cominciato a piantarle in diverse varietà, ne ho anche una bianca – dice –. Quest’anno, le piante hanno raggiunto l’altezza giusta per essere ammirate e fotografate: sono pronte, insomma, per il loro debutto in società". Gli eventi ideati da Lara per il mese di giugno non sono solo un modo per far conoscere la lavanda e le sue proprietà, ma anche per valorizzare una valle rimasta troppo spesso, a suo parere, ai margini del racconto del territorio. "La zona di Rocca San Casciano e Dovadola non gode della visibilità che hanno altre zone, ma le nostre colline sono ugualmente affascinanti".