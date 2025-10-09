Il turismo in crescita: "Cultura settore trainante ma anche sport e show"

I dati sull’andamento del turismo locale nei primi 8 mesi dell’anno fotografano un netto miglioramento per la città, che registra un +9,1%, con un soggiorno medio di circa 4 giorni. Un forte incremento si è registrato nel mese di maggio (10.576 arrivi pari al +20,4% e 27.539 per un +6,3), facilmente ascrivibile agli afflussi legati alla grande mostra al San Domenico, ma il turismo non è solo legato alle celebri esposizioni. Infatti in luglio, quando ‘Il ritratto dell’artista’ aveva chiuso i battenti, si è registrato un +33,8%.

Kevin Bravi, assessore con delega al turismo e allo sport, come legge questi dati? "Un ruolo importante lo gioca senz’altro il turismo sportivo, che movimenta circa 100mila persone, per un totale di 150 eventi patrocinati che si svolgono in più giorni e portano in città atleti e spettatori da ogni parte del mondo. Penso al torneo di tennis di Carpena, ma anche al motosport, alle mezze maratone e al duathlon".

Quale ruolo rivestono la cultura e l’intrattenimento, grandi mostre a parte? "Importantissimo, basti pensare a eventi come Cara Forlì, ai concerti di Radio Bruno e a quelli della Notte Rosa, senza contare ai grandi eventi che ora si tengono nel rinnovato Palagalassi, su cui abbiamo investito quasi 2 milioni di euro e che ora conta 5.600 posti, più il parterre. E non dimentichiamo il Natale: uno dei più importanti d’Italia".

Ma in città c’è l’effettiva possibilità di consentire il pernottamento a numeri importanti? "Certo che c’è, ma ci vuole coordinamento. È quello che stiamo facendo già da tempo per mezzo di incontri a cadenza mensile con gli albergatori che offrono soluzioni per tutti i target: in questo modo organizziamo eventi a seconda anche delle disponibilità, con un gioco di squadra che si sta già rivelando vincente. Le persone, così, sono incentivate a restare per qualche giorno, mentre in passato dovevamo accontentarci di un turismo di giornata".

Su quale fronte contate di lavorare nel prossimo futuro? "Abbiamo molti progetti importanti in corso. Uno dei principali, ai quali stiamo lavorando di concerto con l’assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno e con l’assessora ai grandi eventi Andrea Cintorino, è la creazione di un collegamento diretto con la Riviera, in particolare con Cervia e con Cesenatico, mettendo in campo un mezzo di trasporto che renda semplice l’interscambio. Inoltre porteremo avanti un discorso con l’aeroporto Ridolfi, che sta già lavorando molto bene e con cui vogliamo collaborare sempre di più. Stiamo poi già stanziando ingenti risorse per la promo-commercializzazione, che andranno ad aumentare esponenzialmente in futuro".

Di che cifra parliamo? "Sessantamila euro, ai quali si aggiungono 200mila euro di erogazione per lo sport. Il lavoro ora, insieme all’ufficio Turismo, è però a lungo termine e ha un respiro che guarda ai prossimi 5-10 anni. Tra gli intenti c’è anche quello di installare dei microsensori in punti strategici della città che, collegati a un’app, ci consentiranno di tracciare i reali spostamenti dei turisti, così da poter rispondere alle loro esigenze concrete, intercettando i flussi in modo puntuale".