Il valore della Memoria La città non dimentica

Per non ripetere gli errori del passato bisogna saperli ricordare. Per questo ieri, nel Giorno della Memoria, al parco della Resistenza si è svolta una cerimonia istituzionale, alla presenza del prefetto Rinaldo Argentieri, del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e delle autorità cittadine accompagnate dalle associazioni combattentistiche e d’arma che hanno preso parte all’evento con labari e medaglieri. Ha reso gli onori il 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste, con deposizione di una corona commemorativa presso il monumento ai caduti.

A seguire, presso l’Iti, il Prefetto con i sindaci di Forlì e Bertinoro hanno consegnato le medaglie ai famigliari di alcuni deportati: Guglielmo Ricci, ArtemioCherubini, Francesco Giannelli, Giovanni Paolo Ivani, Giovanni Monti e Giuseppe Ricci. Alcuni di loro furono catturati dai tedeschi l’8 settembre 1943 o nei giorni immediatamente successivi, essendosi rifiutati, dopo l’armistizio con gli Alleati, di continuare a combattere accanto ai nazisti.

Nelle scorse settimane la città ha tenuto viva la memoria di altri eventi significativi: come la tragedia di San Varano, avvenuta cent’anni fa (16 gennaio 1925) quando un pesante autocarro provocò la morte di quattro bambini, appena usciti dalla scuola elementare. Presso il monumento votivo di via Firenze angolo via Chiaviche, raffigurante ‘La pietà’ e chiamato anche ‘Il girotondo’, è stata deposta una corona commemorativa; a seguire, un incontro ha ripercorso i momenti dell’incidente e ha analizzato l’opera scultorea di Roberto de Cupis.

La sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani insieme ai componenti del direttivo e la sezione dell’Associazione nazionale carabinieri di Forlì, alla presenza delle rappresentanze delle associazioni combattentistiche e dell’arma, insieme alla Croce Rossa e al Comune hanno onorato le vittime dell’attentato di Nassirya, presso la rotonda a loro intitolata lo scorso anno.

Si è tenuta a Forlì la cerimonia del Premio Mameli, organizzato da Enac - Ente Nazionale Attività Culturali. Si tratta di un riconoscimento a coloro che, a livello nazionale, si sono distinti nel campo della cultura. Un momento di grande emozione è stato quando il gruppo degli alpini di Forlì ha intonato l’inno di Mameli.