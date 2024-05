Il valore dell’acqua. Premio alla Scientifico

L’attenzione all’ambiente si coltiva fin da giovani. Luca Biffaroni e i suoi compagni della prima a indirizzo Tred - scienze applicate per la Transizione Ecologica e Digitale del Liceo scientifico Fulcieri vincono il concorso promosso da The European House - Ambrosetti per un progetto di sensibilizzazione sul rispetto delle risorse idriche.

La sfida, che coinvolgeva altri 27 licei con la stessa specializzazione, prevedeva la realizzazione di un piano di comunicazione rivolto a tre possibili target di pubblico: bambini, adolescenti, adulti. Luca Biffaroni ha presentato a Roma, a una platea di imprenditori e rappresentanti nazionali delle istituzioni, il lavoro svolto in classe: "A febbraio – spiega lo studente – abbiamo partecipato a una ‘learning week valore dell’acqua’, cioè una settimana intensiva di approfondimenti: da lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 siamo stati coinvolti in conferenze e corsi tematici. Grazie anche al supporto degli insegnanti abbiamo creato un padlet di Google – una sorta di lavagna digitale – dove sono stati inseriti contenuti che affrontano le tante sfaccettature dell’argomento".

Sotto la lente d’ingrandimento cinque macroaree: ‘il valore e il costo dell’acqua, il ruolo del Consorzio di bonifica, le falde acquifere e i residui fissi, infine, l’intervista alla geologa Laura Prometti. "La sfida per la nostra classe – continua Biffaroni–- era quella di creare un progetto rivolto agli adulti. Ci siamo assegnati dei ruoli, ciascuno per le sue naturali propensioni: chi si è occupato dei video, chi della grafica e qualcuno di sistemare appunti e materiali. Al termine del lavoro era previsto un momento di condivisione collettiva tramite videochiamata con le altre scuole partecipanti".

Luca è stato selezionato dai compagni come rappresentante della classe per presentare l’idea alla giuria a Roma che, infine, è stata dichiarata vincitrice. "Questa bella esperienza – conclude l’alunno – ha unito ancora di più la classe e spero che in futuro potranno essercene molte altre. Quest’estate vicino Trento parteciperemo a un corso estivo per approfondire alcuni argomenti legati all’ambiente". La community ‘Valore acqua per l’Italia’ di The European House - Ambrosetti è costituita da 37 partner tra le principali aziende e istituzioni protagoniste della filiera estesa dell’acqua.

"I vincitori di tutte e tre le categorie – sottolinea Benedetta Brioschi, partner di The European House - Ambrogetti – hanno realizzato lavori di altissimo livello. Questo dimostra, oltre all’ottimo lavoro fatto in classe, la profonda consapevolezza dei giovani rispetto ai temi della sostenibilità ambientale". ‘L’ansia climatica’ è sempre di più dilagante tra i ragazzi: "Da una ricerca svolta su 5mila studenti delle superiori, in Italia emerge che quasi 9 su 10 sono preoccupati per gli effetti del cambiamento climatico e in Emilia-Romagna dopo l’alluvione dello scorso maggio, oltre il 90% dei giovani teme per il proprio futuro".

Per consultare il progetto della prima Tred del Liceo Fulcieri: https://padlet.com/mpicone3/learning-week-valore-acqua-8xou352a0q4tnos5.

Valentina Paiano