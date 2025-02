Il ‘Vassallo’ dai banchi in corsa a Dubai

L’Istituto di istruzione superiore ‘Baracca’ col plesso Ipsia ‘Angelo Vassallo’ di Galeata parteciperà come unica scuola italiana a un progetto innovativo nel panorama scolastico: realizzare un veicolo elettrico a Dubai per poi gareggiare al Global Electric Challenge, corsa dimostrativa che si terrà negli Emirati Arabi Uniti il 22 febbraio.

Il progetto, realizzato nell’ambito del Global Eee (Education Energy Environment) con eventi in tutto il mondo per promuovere l’educazione all’efficienza energetica e la consapevolezza ambientale, è stato reso possibile dall’impegno di Giuseppe Coia, volontario e portavoce per l’Europa della stessa associazione, esperto nella realizzazione di veicoli solari con cui ha gareggiato nei più importanti Challenge mondiali; ad appoggiarlo la professoressa Maura Bernabei, dirigente dell’istituto, e i docenti Enrico Peperoni, Gabriele Nuzzolo, Angelo La Ferrera e Matteo Greppi.

Gli studenti partiranno domenica da Bologna per gli Emirati Arabi. "Durante la settimana di permanenza a Dubai ultimeranno la messa a punto del veicolo – precisano i tre docenti della delegazione – e affronteranno la competizione con altri 44 team provenienti da diversi Paesi del mondo. I ragazzi saranno impegnati in attività di comprensione di tecnologie rinnovabili e gestione ottimizzata dell’energia e svilupperanno un pensiero critico sul lavoro di squadra, sulla leadership e sulla gestione dei tempi della competizione. Il confronto con studenti di altri Paesi sarà in inglese".

Fondamentale per la partecipazione il ruolo svolto dalla dirigente Bernabei: "Il progetto – dice – è stato avviato nel corso dell’attuale anno scolastico impegnando gli studenti in attività di forte specializzazione quali: telemetria, trasmissione dati, acquisizione parametrica tramite sensori, studio approfondito delle batterie e della loro carica residua reale, misure energetiche in tempo reale, elaborazione di un software per ottimizzare i rendimenti, creazione di modelli avanzati per lo studio della migliore strategia di gara".

Circa 30 soggetti tra enti, istituzioni e aziende, in linea con la politica della transizione energetica e della sostenibilità ambientale, hanno contribuito in maniera determinante attraverso la fornitura diretta di prodotti e di contributi per le spese logistiche, in particolare Confartigianato. Saranno 15 gli allievi presenti (otto di 4ª e sette di 5ª) e tre i docenti. "Il progetto mira al successo formativo dei ragazzi e alla maturazione di un pensiero critico sulla Transizione Green – conclude la dirigente –, che porterà a un profondo cambiamento nella mobilità".