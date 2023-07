Il vertice Pd a Bussecchio La leader critica il governo Poi l’abbraccio ai militanti

di Martina Rossi

Attesa da fotografi e operatori di testate nazionali, Elly Schlein è arrivata verso le 12.45 al circolo Pd di Bussecchio, in via Cerchia 98: giacca azzurra, occhiale da sole nero, jeans e scarpe sneakers. La segretaria inizia parlando della situazione in Emilia-Romagna post alluvione, mentre intorno i frequentatori del circolo continuano le loro attività: chi gioca a biliardo, chi a carte. Non tutti sapevano del suo arrivo, qualcuno si stupisce vedendo qualche agente di polizia. C’è chi non la conosce, altri invece altri invece sono fieri di ospitarla proprio lì, un luogo simbolo della sinistra forlivese.

"La segreteria nazionale del Partito democratico si trova oggi nei territori colpiti dall’alluvione e dalle frane – così apre Schlein, con un tono energico – per ribadire la nostra vicinanza e il nostro impegno. Il governo deve accelerare sui ristori per le famiglie e per le imprese colpite, i Comuni hanno anticipato ingenti risorse per gli interventi di somma urgenza, ma rischiano il default. I sindaci ci raccontano che stanno lavorando, ma bisogna tenere insieme le comunità e loro non sono disponibili a fare da parafulmine al malessere di tutti i cittadini. Sono necessarie per loro delle prospettive certe per il futuro e per la ricostruzione dei territori, distinguendo la situazione sull’Appennino da quella in città".

Sul ruolo del suo partito, la segretaria rassicura che "in questi giorni di discussione in parlamento faremo la nostra parte per accelerare l’arrivo di queste risorse così significative, per far rialzare la testa a un territorio che è sempre stato anche motore del paese. Questi ritardi minano la credibilità del nostro intero paese". Schlein evita di entrare nel merito di altre notizie, quando le viene chiesto un commento sul figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa o sull’accordo tra Unione Europea e Tunisia: l’unico argomento toccato, oltre al maltempo, è il salario minimo.

Dopodiché, la segretaria si dirige al piano superiore del locale, dove ad attenderla ci sono i rappresentati del partito a livello nazionale e regionale, con i quali si confronterà su questioni che riguardano i nostri territori e non solo (complessivamente un centinaio i presenti; alle 14.30 arriva anche il governatore Stefano Bonaccini). La segretaria si lascia andare a un commento divertente sui tabelloni della tombola attaccati sulla parete e accenna un sorriso. Poi l’incontro inizia a porte chiuse e prosegue fino alle 16.15.

Al termine della riunione (unico tema all’ordine del giorno, proprio l’alluvione), il presidente della Regione Bonaccini rimarca: "In seguito all’alluvione il vero problema, come ho riferito a Giorgia Meloni, è che i cittadini colpiti e le imprese non stanno ricevendo abbastanza risorse per poter ripartire. I primi 3mila euro sono arrivati alle famiglie in tempi record per il nostro paese, ma per chi ha perso tutto non bastano – afferma Bonaccini –. Inoltre, molte aziende non hanno ancora ricevuto i primi 20mila euro che gli spettavano. Il governo deve garantire la ricostruzione al 100% dei danni ricevuti dalle famiglie e dalle aziende, proprio come è avvenuto in seguito ai terremoti che hanno colpito la regione anni fa".

All’incontro c’era ovviamente il segretario uscente Daniele Valbonesi, ma anche i sindaci Milena Garavini (Forlimpopoli), Gessica Allegni (Bertinoro) e Jader Dardi (Modigliana). Inoltre, ha partecipato all’incontro anche Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil di Forlì: secondo qualcuno, potrebbe essere lei la candidata a sindaco l’anno prossimo.

Elly Schlein, sia durante le pause dalla discussione sia nel momento in cui ha lasciato il circolo, si è concessa un momento in cui ha abbracciato e baciato alcuni anziani militanti, che si sono congratulati con la segretaria: nessuna ulteriore dichiarazione alla stampa, ha preferito spendere due parole con i cittadini. Uno di loro le si è avvicinato sussurrandole qualcosa all’orecchio e lei ha risposto promettendo: "No, questo mai. Glielo assicuro". Purtroppo, non è dato sapere a cosa facessero riferimento.