Il vescovo apre l’anno pastorale: "Prossimità a chi ne ha bisogno"

"Dalla gioia dell’incontro con Cristo nasce la missione. La gioia di annunciare e testimoniare la nostra fede, diffondendo fiducia nella vita. Poveri, malati, famiglie in difficoltà per lutti o separazioni, ragazzi multiproblematici, giovani che non studiano e non lavorano: ci sono tanti che hanno bisogno di prossimità concreta. Una solidarietà intelligente, sull’esempio di Annalena che faceva bene il bene, ma senza delegare ad altri l’aiuto concreto". Così ha affermato il vescovo, mons. Livio Corazza, presentando gli Orientamenti per il cammino della Diocesi nella celebrazione di apertura dell’anno pastorale che si è svolta lunedì in Cattedrale, già parzialmente transennata per l’inizio dei lavori di restauro. Presenti oltre 40 sacerdoti, con il vicario generale don Enrico Casadei i rappresentanti delle parrocchie con le croci astile, i responsabili di associazioni e movimenti ecclesiali, la statua pellegrina della Madonna di Lourdes che proprio quel giorno ha fatto tappa in Cattedrale.

Nel suo intervento dal titolo ‘Il coraggio di camminare insieme’, il vescovo commentando il brano del Vangelo dei discepoli di Emmaus, che farà da guida del cammino di questo anno, ha messo in evidenza luci e ombre, preoccupazioni e speranze della situazione attuale: "A cosa allora affidiamo la nostra speranza? Nel fatto che, come allora, anche oggi Gesù riaccende la speranza nel nostro cuore, camminando con noi! Si mette accanto a ciascuno di noi, come con i due discepoli di Emmaus".

Mons. Corazza ha indicato gli strumenti che aiutano a ritrovare l’entusiasmo della fede e il coraggio della missione: i gruppi sinodali e del Vangelo, celebrazioni liturgiche curate e significative, la formazione e la partecipazione dei laici attraverso le equipe ministeriali e i consigli pastorali, la riorganizzazione delle parrocchie e delle unità pastorali.

Dopo aver annunciato che a febbraio parteciperà alla visita ad limina dal Papa con gli altri vescovi dell’Emilia-Romagna mons. Corazza ha concluso: "È possibile preparare un futuro ecclesiale vivo. Mai la Chiesa si è arresa davanti alle difficoltà. Niente è impossibile".

Alessandro Rondoni