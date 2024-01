Il vescovo Corazza: "È stato un anno duro". E incontrerà il Papa. Ieri in 500 per la pace

L’anno nuovo si è aperto ieri con la 57ª Giornata mondiale della pace, accompagnata dalla tradizionale marcia che quest’anno ha avuto come titolo ‘Intelligenza artificiale e pace’. I partecipanti si sono ritrovati davanti alla basilica di San Mercuriale, in piazza Saffi, dove ha avuto luogo la consegna del messaggio di Papa Francesco alle autorità da parte del Vescovo. Mons. Corazza ha detto: "Diamo voce al dolore di tante persone vittime delle guerre, dobbiamo aprirci all’altro e non chiuderci nel nostro particolare". Introdotti da Luciano Ravaioli, hanno poi preso la parola il sindaco Gian Luca Zattini, la vicepresidente della Provincia Valentina Ancarani, il prefetto Rinaldo Argentieri e i rappresentanti religiosi. Erano presenti, fra gli altri, quello della comunità musulmana e responsabile della moschea di via Masetti, della comunità ortodossa, dei greco-cattolici, degli ucraini greco-cattolici, e il giornalista di origine palestinese Vasil che ha raccontato del dramma in corso a Gerusalemme e a Gaza.

È seguito il cammino fino alla Cattedrale, con la presentazione e il commento di alcuni passi del Messaggio. In Duomo, alla presenza di 4-500 persone, vi è stato pure un momento di riflessione sulle prospettive e sui rischi dell’intelligenza artificiale, con gli interventi di Enrico Nanni, ingegnere, e di don Franco Appi. Si è celebrata, poi, la messa presieduta dal vescovo nella ricorrenza di Maria Madre di Dio, dove è stato consegnato il testo del messaggio del Papa ai membri del Consiglio Pastorale, ai responsabili degli ordini religiosi, delle associazioni e dei movimenti. Mons. Corazza nell’omelia ha detto: "L’atteggiamento del cristiano è sempre duplice: gioia e responsabilità. Nelle grandi scoperte riconosciamo la presenza di Dio che ci ha fatto dono dell’intelligenza, della coscienza, del creato, della fraternità. È una grande scoperta e una grande opportunità, siamo contenti! E nello stesso tempo occorre una grande cautela. Tutte le scoperte sono per la pace e per il bene di tutti gli uomini e di tutte le donne. Ma nelle guerre che si stanno atrocemente combattendo si utilizzano le più grandi tecnologie e le ultimissime scoperte. Guerre fatte utilizzando le ultime scoperte scientifiche e tecnologiche per uccidere. Chi pensa che la scienza da sola ci salverà, viene smentito da fatti. La scienza da sola non basta. Ci vogliono l’eticità, la fraternità, la libertà, la giustizia, la pace, la solidarietà. Tutte insieme. Non solo uno di questi valori".

Corazza, al termine del rito, ha annunciato che i vescovi dell’Emilia-Romagna si recheranno in visita ad limina dal Papa il 26 febbraio, e nei giorni seguenti vi sarà anche un pellegrinaggio diocesano a Roma per l’occasione. Il vescovo ha pure annunciato che nel 2024 si celebreranno il 60° di Benedetta Bianchi Porro e l’anniversario di San Mercuriale di origine armena, per cui si farà a metà giugno un pellegrinaggio in Armenia. Mons. Corazza, inoltre, ha presieduto il 31 dicembre in Cattedrale la tradizionale messa di ringraziamento per l’anno che si è appena concluso con l’inno del Te Deum. "Cantare il Te Deum – ha sottolineato nell’omelia – non significa pensare che è andato o che andrà tutto bene. È stato un anno duro. Significa, invece, che possiamo confidare nel Signore e che con Lui possiamo fare cose grandi".

Il vescovo ha quindi ricordato gli avvenimenti principali che nel 2023 hanno interessato il mondo e la comunità forlivese, in modo particolare le guerre in Ucraina e in Terra Santa e l’alluvione in Romagna. "Dopo le guerre – ha evidenziato – nel mese di maggio siamo stati travolti da miliardi di metri cubi di acqua che è piovuta e ha travolto montagne, strade, case e vite umane. Un dramma che ha provocato sciagure e vittime ma, contemporaneamente, ha suscitato una pronta e spontanea reazione di solidarietà umana che fa ben sperare sulla bontà dell’uomo. Il Signore ci ha già donato tutto quello che serve per vivere: è venuto a donarci la sua pace, con la Parola e la Grazia ci ha dato la forza per vincere il male. Sta a noi accogliere, custodire e proteggere la casa comune per noi e per le future generazioni".

Alessandro Rondoni