Il vescovo dal Papa. Per Francesco in dono una maglietta con scritto "Tin bota"

Il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, ha partecipato ieri mattina, nell’aula Paolo VI in Vaticano, all’udienza generale di Papa Francesco insieme a tutti i pastori dell’Emilia-Romagna che si trovano a Roma in questa settimana per la Visita ‘ad limina apostolorum’. C’era anche un gruppo di forlivesi, partiti in pullman da Forlì, durante l’udienza insieme ai pellegrini delle altre diocesi della regione e alle migliaia di partecipanti da tutte le parti d’Italia e del mondo.

Alla conclusione dell’udienza il vescovo ha potuto salutare il Papa e consegnargli una maglietta bianca, simbolo dell’alluvione e della solidarietà messa in campo in quei giorni, con un cuore azzurro e la scritta ‘Tin bota Romagna’. "Si è trattato di un augurio al Papa – ha spiegato Corazza da Roma – per la sua salute e non solo. Ovvero, gli auguriamo di ‘tenere botta’. Detto da chi, come noi romagnoli, conosce il valore di questa esortazione". Mons. Corazza, inoltre, alle 15.30 in San Giovanni Laterano ha concelebrato la messa insieme agli altri vescovi della regione alla presenza di tutti i pellegrini, inclusi quelli di Forlì, provenienti dalle diocesi dell’Emilia-Romagna.

I forlivesi oltre a partecipare all’udienza generale di Papa Francesco hanno visitato alcuni luoghi della Roma barocca ed è stata anche l’occasione per festeggiare il compleanno di don Enrico Casadio, parroco di Meldola, presente anche lui al pellegrinaggio a Roma.

Continua in questa settimana la Visita ad limina apostolorum dei vescovi, che prevede la messa in alcune importanti basiliche romane, e la visita ai vari dicasteri. La prevista udienza del Papa riservata ai vescovi dell’Emilia-Romagna programmata in un primo momento per lunedì, e poi rinviata a causa dell’influenza di Papa Francesco, è fissata per oggi. Fra i vescovi è presente pure il forlivese mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, vicepresidente della Cei e presidente del Comitato nazionale del Cammino sinodale.

Nei giorni scorsi, in vista della visita, il vescovo Corazza si è espresso sul settimanale diocesano ‘il Momento’ e nella trasmissione televisiva su Teleromagna condotta da Piergiorgio Valbonetti: "Al Papa non nascondiamo le difficoltà, le fatiche, ma racconterò di una Chiesa viva e attiva. Rinnoveremo la nostra fiducia, riconoscenza e incoraggiamento a Papa Francesco".

La visita si concluderà sabato. Si svolge ogni cinque anni, così come prescrive il diritto canonico, per presentare una relazione al Papa e in Vaticano sullo stato delle diocesi, anche se l’ultima – causa anche la pandemia – risale a oltre dieci anni fa.

