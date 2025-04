Il vescovo emerito Pizzi: "Quando Papa Francesco mi telefonò e mi esortò"

Anche mons. Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro, è stato a Roma ieri a rendere omaggio alla salma di Papa Francesco e celebrare la messa di suffragio in San Pietro. Dal 2018, quando nella diocesi gli è succeduto mons. Livio Corazza, mons. Pizzi vive a Rivara di San Felice sul Panaro, essendo lui originario di quei luoghi. Assieme alla sua diocesi di Modena-Nonantola, dove è arcivescovo il forlivese mons. Erio Castellucci, il vescovo emerito vive questi giorni e partecipa al dolore per la morte di Papa Francesco.

"Ho un ricordo molto grato – afferma mons. Pizzi – per tutto quello che Papa Francesco ha dato alla Chiesa e al mondo. Sì, è stato davvero un grande dono per tutti. Ho avuto anche la gioia di incontrarlo personalmente. Era sempre molto attento a ciascuno e sapeva unire la cordialità a un grande senso di ironia che non gli mancava mai".

Nel 2013, subito dopo la nomina del nuovo Papa, mons. Lino Pizzi aveva espresso la sua gioia anche a nome della diocesi: "Gli assicuriamo le nostre preghiere – le sue parole di allora – e la nostra obbedienza a lui che ci sarà maestro nella fede e nella testimonianza. In questi giorni in cui, con le dimissioni di Papa Benedetto XVI, tutti hanno guardato a Roma, abbiamo visto ancora meglio che la Chiesa esiste non per sé ma per il mondo, e gli uomini aspettano da lei un segno chiaro di speranza e di verità".

Tra i tanti incontri mons. Pizzi ricorda quello del 24 aprile 2013 quando 400 forlivesi avevano partecipato all’udienza generale in piazza San Pietro. In quella occasione aveva salutato da vicino il nuovo Papa: "Si era informato sulla nostra diocesi e poi aveva chiesto di pregare per lui. A mia volta chiesi la sua benedizione su tutti i forlivesi, sui giovani, le famiglie e la sua preghiera per le vocazioni".

Nel settembre 2015 Papa Francesco fece una sorpresa a mons. Pizzi telefonandogli personalmente: "Nel periodo di intervallo tra i due Sinodi sulla famiglia avevo scritto una lettera al Papa facendo alcune osservazioni risponendo a un questionario del Vaticano e raccontandogli dei miei incontri con un gruppo di giovani – ricorda il vescovo emerito di Forlì-Bertinoro –. Mi aspettavo una lettera di risposta, non la telefonata del Papa, che mi incoraggiò a proseguire nel rapporto con quei giovani e con tutte le persone".

Un incoraggiamento ripetuto l’11 maggio 2016 quando in occasione del suo cinquantesimo di sacerdozio mons. Pizzi ricevette dal Papa un messaggio augurale che affermava tra l’altro: "Inviamo cordialmente questa lettera per esprimere i sensi di gioia del Nostro animo e insieme la fraterna comunione che ci unisce a te nell’Episcopato".

Mons. Pizzi, infine, ha incontrato ancora Papa Francesco nelle visite a Carpi il 2 aprile 2017, l’1 ottobre dello stesso anno a Cesena e a Bologna, nel 2018 accompagnando alcuni sacerdoti forlivesi che celebravano il cinquantesimo di sacerdozio e l’ultima volta nel giugno del 2022 quando accompagnò a Roma un gruppo di modenesi.