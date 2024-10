Il vescovo Erio torna a Roncadello. Ricorda il ‘suo’ parroco e la guerra

Domani a Roncadello sarà ricordato don Varo Mingozzi, dove fu parroco per quasi mezzo secolo, a dieci anni dalla morte. è l’occasione per il ritorno in paese di mons. Erio Castellucci, uno dei figli spirituali di don Varo e originario anche lui di Roncadello, oggi arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, vicepresidente della Cei (Conferenza episcopale italiana), impegnato nel Sinodo, grazie al quale ha incontrato anche recentemente Papa Francesco. Domattina alle 10 il popolare don Erio sarà ospite del teatro parrocchiale di Roncadello per partecipare al ricordo di don Varo.

Alle 11 mons. Castellucci celebrerà la messa festiva, riabbracciando la comunità in cui è nato e cresciuto. Alle 15, presso il polisportivo Fulgori (vicinissimo alla chiesa), don Erio sarà ospite di un momento civile di memorie e testimonianze, legato all’anniversario del passaggio del fronte (si avvicina l’80° anniversario, che ricorre il 13 novembre). ‘1944-1964-2014-2024: 80 anni di storia della nostra comunità’, è il titolo dell’incontro moderato da Marco Bilancioni, caposervizio della redazione forlivese del Carlino. All’incontro parteciperanno i rappresentanti del quartiere e lo storico Mario Proli. Le date oggetto del titolo sono quelle della guerra, dell’inaugurazione del monumento ai caduti e della morte di don Varo, fino a oggi, quando di nuovo si parla di guerra e si invoca la pace. I vari appuntamenti sono proposti da tutta la comunità dell’Unità Pastorale Barisano, Malmissole, Poggio, Roncadello e San Giorgio.

Don Varo Mingozzi fu, infatti, parroco per 48 anni di Roncadello e per 15 amministratore parrocchiale di Malmissole. Nel momento del congedo dall’incarico don Varo fu salutato da tutta la comunità roncadellese e del comprensorio con una messa nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a cui era particolarmente devoto, e con un incontro nel teatro con parrocchiani, amici e famiglie del quartiere. Don Mauro Dall’Agata gli succedette raccogliendo così il patrimonio spirituale e comunitario di un importante e longevo servizio. Don Mingozzi era stato ordinato sacerdote il 27 giugno 1948, e durante il suo ministero a Roncadello è stato anche docente nelle scuole medie, padre spirituale in seminario ed economo, fu canonico onorario della Cattedrale, assistente ecclesiastico dell’Apostolato della Preghiera, ha curato l’educazione dei ragazzi e dei giovani, attraverso l’Azione Cattolica, e a quella dei bambini con la scuola materna parrocchiale inaugurata nel 1964. Fra gli avvenimenti che portava nel cuore c’era sicuramente quello dell’ordinazione sacerdotale proprio di don Erio Castellucci, seguito da lui spiritualmente nel suo cammino vocazionale. Nel 2000 don Varo fece in modo che la piazza antistante alla parrocchia fosse intitolata proprio ai patroni Santi Pietro e Paolo e a San Massimiliano Kolbe, a cui nel 1981 aveva dedicato un monumento nel quartiere. Fra le iniziative condivise da don Mingozzi ci fu anche l’inaugurazione del Parco della Pace, nel 2006.

Alessandro Rondoni