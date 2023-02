Il vescovo: "Porte chiuse? No, Chiesa aperta Tra gli universitari, in strada e sui social"

di Alessandro Rondoni Il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, ha accolto ieri i giornalisti nel suo studio in piazza Dante per rispondere alle loro domande. E a quella su come sta andando nel centro storico l’accorpamento delle messe domenicali in Cattedrale, il vescovo ha sottolineato che "fino a questo momento c’è stata la partecipazione di tanta gente e tutte le messe sono state animate e seguite. Starà poi alle comunità interessate scegliere se continuare così" (l’attuale organizzazione, dovuta anche al caro bollette, si concluderà il 12 marzo). LE SCELTE DELLA FEDE "Certo, ci sono problemi legati alle chiese, non possiamo tenerle aperte tutte come una volta, visto anche che in centro gli abitanti in passato sono circa la metà, di cui molti non cattolici – continua Corazza –. Dispiace vedere chiese chiuse la domenica, ma la comunità parrocchiale continua e le messe ci sono negli altri giorni. Sono preoccupato per le chiese, quelle con la c minuscola, edifici da tutelare e preservare, ma soprattutto lo sono per quella con la C maiuscola, cioè la comunità viva, e devo dire che in Cattedrale c’è una celebrazione partecipata, curata e animata bene, con decoro, riscaldata, e tutto questo è importante". Il...