Il vescovo visita una diocesi in Bolivia

Dal 6 al 16 gennaio il vescovo, mons. Livio Corazza, sarà in Bolivia, nella diocesi di Coroico. Accompagnato da Sauro Bandi, direttore dell’Ufficio missionario diocesano, da Filippo Monari, direttore della Caritas di Forlì-Bertinoro, e da don Emilio Machicado, sacerdote fidei donum della diocesi di Coroico, attualmente in servizio come cappellano nell’Unità pastorale di Civitella e Galeata, mons. Corazza sarà accolto da mons. Juan Carlos Huaygua Oropeza, vescovo della diocesi boliviana, della quale fa parte anche don Rudy Viscarra, attualmente cappellano dell’Unità pastorale di Dovadola e Rocca San Casciano.

Alessandro Rondoni