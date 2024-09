Il ‘vespino’ al Festival oltre il milione di contatti

Passata una settimana dalla finalissima del Voci Nuove, continua il successo social del concorso. In particolare sorprende il numero di visualizzazioni su Instagram – addirittura oltre 1 milione – totalizzato dalla gag di Daniele Cabras, co-conduttore della manifestazione al fianco di Elenoire Casalegno, entrato nella terrasolana piazza d’Armi a bordo di una Vespa vintage tirata a lucido. Un mezzo d’altri tempi che però mantiene intatto il suo fascino tutto italiano di fronte alle nuove generazioni.

Orgoglioso proprietario della motocicletta, gelosamente custodita, il castrocarese doc Riccardo Rabitti: un volto decisamente conosciuto all’ombra del Campanone come agente di polizia locale, membro del coro cittadino, volontario dell’Avis; di buon grado il termale ha prestato all’organizzazione il proprio mezzo ignaro della celebrità che avrebbe riscosso, diventando di fatto il possessore di una delle Vespe più virali d’Italia.

Punti d’incontro fra generazioni che, davanti e dietro il sipario, non sono mancati nelle ultime edizioni del Festival targate Carlo Avarello. Che ha spinto l’acceleratore su web, social e strumenti digitali, ottenendo tantissimi contatti: grandi numeri se si pensa che l’ultimo passaggio televisivo del concorso, nel 2021, fece registrare 712.000 spettatori per il 4.3% di share. Sarà il tempo, come sempre, a decretare la bontà del processo di rinnovamento della manifestazione, avviato nel 2023.

Molto apprezzato quest’anno anche l’omaggio alla banda cittadina di Castrocaro Terme e Terra del Sole, entrata a sorpresa sul red carpet in piazza suonando il brillante brano ‘Bitter’. Emozionati i bandisti per l’inattesa performance in un contesto decisamente inedito. Fondato addirittura nel 1859, come sottolineato dai presentatori, l’insieme è il simbolo della passione per le sette note attraverso le epoche, ma ancora vivace protagonista di quel patrimonio culturale condiviso che partecipa alla definizione della ‘città della musica’.

Tornando alla strettissima attualità, dopo Djomi, vincitore del Festival 2023, un altro protagonista del ‘Voci Nuove’ ha superato le forche caudine delle selezioni di X Factor: si tratta di Fiat 131, già finalista a Sanremo Giovani e giurato alle prime audizioni di 12 mesi fa. Ad agosto, infine, la campana Sara Russo, tra i magnifici dieci di Castrocaro lo scorso anno, era arrivata in finale al contest ‘Deejay on stage 2024’, selezionata tra centinaia di giovani ugole.