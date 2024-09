Il viadotto danneggiato: "Sul torrente Voltre un progetto da 2,5 milioni"

Sono terminati i lavori sulla Strada Provinciale 48 al km 4+750 per la messa in sicurezza del by-pass sul torrente Voltre nel territorio di Meldola, nella frazione di Teodorano. A seguito degli eventi alluvionali del 16 e 17 maggio dello scorso anno, che avevano danneggiato irrimediabilmente il viadotto, la Provincia aveva già realizzato in urgenza un attraversamento del torrente Volte con una deviazione a valle della lunghezza di circa 120 metri.

Quelli conclusi sono i lavori di stabilizzazione delle opere provvisorie già eseguite e la sistemazione idraulica dell’alveo. Sono stati anche rimossi rifiuti solidi dall’alveo del fiume e tagliate le alberature che erano sorte nello stesso, ripristinando così la sezione di deflusso. È stato anche demolito l’impalcato del viadotto danneggiato. È stato inoltre installato e attivato un sistema di monitoraggio e allertamento contro i fenomeni idrologici importanti: c’è una stazione per il monitoraggio, con anche l’acquisizione di immagini, che può far scattare due semafori. In questo modo sarà possibile limitare o interdire la circolazione su quel tratto di strada.

"Il consolidamento del by pass sulla SP48 sul torrente Voltre è un intervento importante – commenta Daniele Valbonesi, consigliere provinciale delegato alla viabilità forlivese –: il primo cantiere strutturale, dei sette finanziati dall’ultima ordinanza commissariale che abbiamo in corso, che si chiude. È chiaro che stiamo parlando di un’opera rilevante, che dà una risposta al territorio, ma non è ancora l’intervento di ricostruzione definitivo. Come Provincia abbiamo avviato la progettazione per ricostruzione complessiva del viadotto, opera da circa 2,5 milioni di euro, che troverà copertura finanziaria nei piani speciali. Dal finanziamento il tempo stimato per la realizzazione sarà di circa 26 mesi". Il costo di questi lavori di consolidamento è stato di 350.000 euro finanziati dalla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

Matteo Bondi