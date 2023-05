Il vice premier in visita Salvini e il sopralluogo nei quartieri disastrati "L’Italia è con voi"

Dopo la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e in attesa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, previsto questa mattina in Piazza Saffi, domenica scorsa anche il vice premier Matteo Salvini si è recato nei luoghi più colpiti dall’alluvione. Una visita a sorpresa, non annunciata dal ministro, che ha messo piede in città nel tardo pomeriggio di domenica, accompagnato dal parlamentare forlivese Jacopo Morrone.

La prima destinazione del sopralluogo sono stati i Romiti, dove Salvini ha incontrato il coordinatore del comitato di quartiere Stefano Valmori. Per le vie di questa zona, i cittadini stanno ancora liberando le proprie abitazioni e le strade. Il vice premier ha conosciuto alcuni degli alluvionati e dei volontari al lavoro, recandosi nelle strade più colpite. Seconda tappa il quartiere vicino, quello della Cava, a sua volta ferito dall’esondazione del Montone. In particolare, il ministro ha fatto visita alla via più disastrata della zona, via Padulli, luogo di morte dei coniugi forlivesi Franco e Adriana. Qui c’è stato l’incontro con il primo cittadino Gian Luca Zattini e con alcuni imprenditori di quartiere. Questa tappa è stata accompagnata dai racconti dei residenti, duramente colpiti dalla catastrofe.

Salvini e Morrone hanno poi raggiunto Brisighella, nel faentino, dove hanno incontrato il sindaco Massimiliano Pederzoli e un gruppo di agricoltori, che si sono fatti portavoce delle problematiche del territorio, tra cui il cambiamento della morfologia della zona collinare a causa di più di 300 frane e smottamenti vari. La ricostruzione si prospetta quindi lunga, difficile e costosa ma "il cuore degli italiani è con voi – ha commentato il vice presidente del Consiglio in un video registrato proprio a Brisighella – ripartirete più forti di prima e con voi l’Italia".

Jacopo Morrone al termine della visita ha ringraziato Matteo Salvini "per la sua disponibilità e per le azioni concrete che ha messo in atto sin dai primi giorni di emergenza, in quanto ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e vice presidente del Consiglio". Prima di recarsi a Forlì, Salvini aveva partecipato ad una conferenza stampa in Prefettura a Bologna, insieme al presidente della regione Stefano Bonaccini, per illustrare la situazione per quel che riguarda il suo ministero.