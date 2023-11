Il viceministro. Bignami intervenga per la Motorizzazione

Sicuramente l’agenda del viceministro ai Trasporti Bignami è sempre molto fitta, tuttavia non posso non esprimere stupore laddove l’onorevole non abbia voluto neanche citare la situazione della Motorizzazione di Forlì, dimostrata anche da reiterate lettere di protesta. Le agenzie di pratiche auto giudicano una vera e propria iattura il confronto purtroppo giornaliero con gli uffici di via Golfarelli, tanto da averlo segnalato via Pec (posta elettronica certificata) a tutti gli enti sovraordinati: intere mattine a concertare una possibile soluzione alle pratiche dei loro clienti.

La precarietà inizia con la condizione contrattuale indefinita della stessa struttura, della quale non si conoscono né i termini né la scadenza, poi lo stato di evidente incuria (non si legge neanche più la scritta Motorizzazione). Questo infonde nel personale sicuramente una mancanza di serenità e prospettiva del futuro.

Nell’apprezzare l’impegno del viceministro verso l’importante centro di formazione Enav, rilevo che la Motorizzazione coinvolge moltissimi cittadini ma anche numerose aziende del territorio. Spero quindi in un prossimo intervento del viceministro che dipani gli interrogativi che incombono pesantemente sull’ente.

Raffaele Acri,

vice coordinatore Quartiere Resistenza