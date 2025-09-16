Il vicepresidente della Regione:: "La formazione è fondamentale"

Si è svolta ieri, presso il centro salesiano ‘Don Bosco’ di via Episcopio Vecchio, l’inaugurazione del nuovo anno scolastico dal titolo ‘Il treno della formazione professionale’. All’istituto professionale Cnos-Fap è intervenuto il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, la cui visita rientra nell’iniziativa della giunta regionale di essere presente sui territori in un momento in cui per oltre 500mila studenti parte l’avventura.

Prima dell’evento c’è stato anche il taglio del nastro di una nuova aula, aperta grazie al contributo dell’imprenditore Daniele Carloni. Gli studenti delle classi dei centri per la formazione professionale Cnos e Aeca, coordinati dal direttore Sergio Barberio e dal suo staff di professionisti, hanno quindi accolto le autorità civili, militari e religiose con un video emozionale che ha proposto un messaggio di speranza ed unità. Alla presentazione hanno partecipato anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il vescovo Livio Corazza, Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna e la deputata Rosaria Tassinari: gli ospiti hanno salutato i ragazzi in sala, augurando loro un percorso educativo fatto di conoscenza ed emozioni.

"La formazione e l’integrazione – afferma Vincenzo Colla, vicepresidente regionale con delega allo sviluppo economico – sono due elementi fondamentali su cui costruire la nostra società e sono particolarmente legato all’attività di questa bella realtà del territorio. Inoltre come Regione nel periodo 2025-2028 investiremo 270 milioni in progetti dedicati per fa crescere la multiculturalità e l’inserimento lavorativo dei giovani". "L’inaugurazione dell’anno scolastico – ha spiegato il sindaco Gian Luca Zattini – è sempre un momento emozionante per gli studenti e le loro famiglie. Sono contento di viverlo in mezzo a tanti giovani che rappresentano il nostro futuro".

Don Paolo Negrini, direttore dell’Istituto salesiano, ha lanciato la proposta educativa ‘Alzati e via’ che "ci spinge a metterci in viaggio saldi nella fede, operosi nella carità e gioiosi nella speranza. La nostra offerta formativa coinvolge quasi 450 allievi e grazie al supporto di enti pubblici e privati e imprese ospitiamo 120 ragazzi dalla prima superiore all’Università".

"La questione degli spazi abitativi per i giovani – precisa Sergio Barberio – è centrale e occorre recuperare edifici pubblici per dare risposte concrete alla numerose richieste". Il vicepresidente regionale Vincenzo Colla ha raccolto la sollecitazione e si è impegnato "a organizzare una riunione per affrontare un tema importante per il territorio".

Gianni Bonali