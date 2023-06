Il video di Blanco e Mina girato da una forlivese

È uno dei tormentoni di questi mesi, si intitola ‘Un briciolo di allegria’, è il pezzo cantato da Blanco e Mina e fa parte dell’ultimo album, ‘Innamorato’, del cantante, uscito lo scorso 14 aprile. In molti avranno visto anche il videoclip (le visualizzazioni su YouTube, del resto, sono milioni), magari senza sapere che la direttrice artistica del corto in questione è una ragazza 28enne di origine forlivese, Ilaria Demo De Lorenzi, che oggi vive a Milano e lavora dietro la macchina da presa.

Ilaria Demo De Lorenzi, come è nata la collaborazione?

"Mi è capitato di lavorare come costumista per il cinema e in quel contesto ho conosciuto il regista del video, Simone Peluso, che ha voluto coinvolgermi in questo progetto appunto per il primo singolo dell’album ‘Innamorato’ di Blanco".

Il videoclip, tutto in bianco e nero, con la sua estetica retrò strizza l’occhio ai film americani degli anni Cinquanta. Come mai questa scelta?

"La volontà era quella di mettere insieme le due identità molto diverse di Mina e Blanco. Era una sfida a livello visivo e alla fine si è scelto questo per creare un piccolo noir in stile cinema anni Cinquanta. Mi fa pensare a Vertigo di Hitchcock, oppure a La notte di Antonioni, ma anche un po’ a Quarto Potere. La scrittura del video è venuta sin da subito molto naturale".

Mina, naturalmente, non compare mai nel video. Come avete ovviato?

"Si, Mina non si mostra ormai da molti anni e anche in questo caso non ha fatto eccezione, perciò abbiamo dovuto trovare un espediente che ci permettesse di inserirla nel video in maniera indiretta: a tratti mostriamo la sagoma di una persona che la rappresenta, appena un’ombra sfuggente che però continua a tornare fino alla fine del video. Siccome l’atmosfera è sempre misteriosa, questa scelta non stona, anzi, risulta azzeccata. Abbiamo comunque sempre lavorato con il suo team che ci ha accordato l’ok finale".

Il look di Bianco nei video restituisce un’immagine molto diversa da quella alla quale siamo abituati. È stato un problema per lui?

"In effetti gli sono stati anche coperti i tatuaggi visibili. Per lui non è stato un problema: è sempre molto ben disposto verso ogni proposta".

Quindi il carattere di Blanco è diverso da quello che ha espresso durante la sua esibizione sanremese?

"Credo che a Sanremo sia stato molto frainteso. In realtà è una persona che si presta a ogni sperimentazione, ha molta carica e ha entusiasmo per ogni cosa. Trovo che sia una bella persona e lavorare con lui non è mai stato problematico, anzi, ci siamo divertiti tutti".

Sofia Nardi