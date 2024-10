Il vignaiolo montanaro: "Sangiovese raddoppiato"

Andrea Peradotto, cinquantenne di Bocconi, dopo varie esperienze come enologo in giro per la Romagna, Svizzera e Nuova Zelanda, dal 2018 è tornato a casa per recuperare diverse "vigne di alta quota" o di montagna, nei dintorni di Modigliana, Tredozio, Rocca San Casciano e Portico.

Spiega il vignaiolo montanaro: "Si tratta in gran parte di vitigni a Sangiovese, ma anche Trebbiano e Chardonnay. Sei o sette anni fa erano vecchie vigne che rischiavano l’abbandono, di essere dismesse o tagliate, perché la coltivazione richiedeva molto lavoro e perché i proprietari erano anziani senza eredi. Così – spiega Peradotto – io le ho prese in affitto".

Com’è andata quest’anno la vendemmia che sta per concludersi? Risponde Andrea: "La quantità del Sangiovese è raddoppiata, la bianca un po’ meno. La qualità è stata ottima fin verso il 20 settembre, quando le piogge abbondanti hanno rallentato la raccolta e forse abbassato la gradazione alcolica. Comunque in cantina si respirano profumi invitanti, che annunciano vini di ottima qualità".

A proposito di quantità quella in corso dovrebbe essere un’annata come quella del 2022, che consentì ri ricavare

nella cantina di Peradotto

circa 15mila bottiglie (8mila nel 2023, ma migliore la qualità).

I nomi dei vini sono legati

al territorio. Qualche esempio? Buscamara (zona Monte Busca di Tredozio), Ridaccio (fosso di Rocca San Casciano), Pian (sottozona di Modigliana).

Finora Peradotto teneva la cantina a Modigliana. "Ma ora – racconta – la sto costruendo a Portico, recuperando un capannone artigianale".

La coltivazione dell’uva di alta quota prevede quasi tutta la lavorazione a mano. Ma quali sono le caratteristiche dei questi vini? Risponde Peradotto: "Sono vini eleganti, non troppo potenti e alcolici, piacevolmente bevibili, molto sapidi".

I vini del vignaiolo montanaro non si fermano nella montagna di Bocconi, ma stanno conquistando anche bar, ristoranti ed enoteche non solo della Romagna, ma anche di varie città italiane, fra cui Roma, Napoli, Bologna, Milano e Venezia, con puntate anche in Spagna, Austria e Danimarca. Quinto Cappelli