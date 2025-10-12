Il ’villaggio’ della prevenzione: "Conoscenza e organizzazione: così si gestisce l’emergenza"

Una giornata all’insegna della comunità e della condivisione, per non farsi trovare impreparati di fronte all’emergenza ma imparare a gestirla insieme. È questo il principio alla base di ‘Mi metto al sicuro: il villaggio dell’emergenza’, l’iniziativa organizzata ieri nel parcheggio del Palasport Villa Romiti, quartiere tra i più colpiti dall’alluvione del 2023, per sensibilizzare la cittadinanza ad acquisire consapevolezza sui protocolli di sicurezza, di reazione e di aiuto nei casi di eventi climatici straordinari.

"La prevenzione è fatta di conoscenza e di organizzazione: dobbiamo diventare una squadra preparata al territorio e alla natura – afferma il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, presente insieme agli assessori comunali Paola Casara e Giuseppe Petetta, al primo cittadino di Bertinoro Filippo Scogli e alla consigliera regionale Valentina Ancarani –. Giornate come questa nascono proprio dal bisogno di migliorare alcuni aspetti logistici, sorti in particolare durante l’alluvione del 2023, quando tutti i sindaci segnalarono al presidente Mattarella la difficoltà ad agire a causa dei numerosi limiti burocratici. Oggi siamo qui – prosegue Zattini – perché abbiamo costruito un villaggio della prevenzione che unisce tutti i quindici comuni del comprensorio, e al loro interno la forza dei loro singoli quartieri".

"Questo senso di comunità è tra gli strumenti più forti per reagire alla paura che avvertiamo quando inizia a piovere e arrivano le allerte – gli fa eco Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza regionale –, oltre alla messa in campo di azioni per aumentare la sicurezza idrogeologica, migliorare la cura dei bacini e realizzare opere a monte della città per scaricare l’acqua, di cui noi come Regione abbiamo la responsabilità". Così il parcheggio del Palasport si è riempito degli stand dei volontari che proprio in quei giorni drammatici erano in prima linea tra la cittadinanza, come quello della Protezione civile di Forlì e di Bertinoro con l’associazione Il Molino, che offrivano piadine fritte e farcite, della Croce rossa, con i suoi cani addestrati per la ricerca delle persone disperse, dei carabinieri e della polizia locale, ricchi di attività e giochi diretti alle decine di ragazzini arrivati dalla scuola media Mercuriale, come gli occhiali Alcovista, dei visori che simulano la percezione visiva dello stato d’ebrezza e dell’uso di droghe per far capire ai più giovani l’impatto di queste sostanze sulla vista quando si è alla guida.

"Dopo l’alluvione del 2023 abbiamo mantenuto la stessa base d’intervento – conferma il commissario della Croce rossa Emanuele Pignatiello –. Ma stiamo avvicinando il Comune per preparare protocolli d’intesa che ci permettano di attivarci sulle persone che hanno necessità appena avviene l’evento, di modo che ognuno sappia subito cosa fare e non ci pestiamo i piedi a vicenda".

Tra i tendoni, spicca quello di ‘Io non rischio’, in cui volontari della Protezione civile oggi entrano nelle scuole primarie per diffondere tra i bambini le buone pratiche per prevenire e proteggersi dagli eventi atmosferici più impattanti. "La scuola è una comunità educante fondamentale, e in questo modo i più piccoli portano a casa ciò che imparano con noi – racconta la volontaria Angela Basso –. Nei due incontri che facciamo per classe, di un’ora e mezza ciascuno, insegniamo loro cosa sistemare in casa di modo da proteggere le persone in caso di terremoto (vasi, specchi, mobili non fissati al muro), e anche a preparare una ‘safety bag’, uno zainetto pieno di beni di prima necessità con cui uscire velocemente di casa in caso di emergenza: acqua, una mappa del territorio con il piano comunale di protezione civile e le aree di attesa, alimenti non deperibili per dare energia come il cioccolato, una coperta termica e una torcia".

Tra i giochi proposti ai bambini, anche dei cartoncini a forma di goccia d’acqua che indicano come prevenire le emergenze, e una linea del tempo che ripercorre, tramite le pagine dei quotidiani locali, gli avvenimenti atmosferici più impattanti degli ultimi anni.