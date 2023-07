Il vino del Tribuno 2023 "Abbiamo conquistato la giuria con il nostro passito ’Volo d’Aquila’"

di Quinto Cappelli

Con un’Albana Passito Romagna Docg ‘Volo d’Aquila’, annata 2018 (14 gradi), la Cantina di Forlì Predappio ha vinto il Primo premio assoluto col miglior punteggio al Concorso Vino Del Tribuno 2023, indetto dal Tribunato di Romagna, con la partecipazione di 77 vini romagnoli. Il premio è stato consegnato mercoledì 26 luglio a Bertinoro dal primo tribuno, Giordano Zinzani, al direttore della Cantina Forlì Predappio, Bruno Ranieri, presenti il sindaco di Bertinoro Gessica Allegni e il presidente del Consorzio Vini di Romagna Roberto Monti.

Direttore Ranieri, in quale area è prodotto questo vino, che tutti vorrebbero ‘bere in oro’?

"Nei migliori vigneti dei nostri soci che coltivano la vite sulle colline di Romagna, da 60 a 200 metri sul livello del mare, in particolare dal territorio dei comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Predappio e Bertinoro".

Quali caratteristiche vanta il terreno di queste colline?

"Si tratta di un terreno molto vocato per la vite, perché è argilloso, argilloso calcareo, dove affiora a tratti la formazione rocciosa dello spungone romagnolo, una piccola catena rocciosa fatta di gusci, conchiglie e calcare, che risale a 10 milioni di anni fa, quando il mare ricopriva questo territorio".

La tecnica di vinificazione?

"Il vino è ottenuto al 100% da uve albana raccolte in cassette da appassimento, messe a riposo in fruttaio con temperatura controllata di 17 gradi centigradi per circa 2 mesi, regolando l’umidità e la ventilazione, in modo da consentire una lentissima disidratazione delle bacche. Le uve appassite vengono vinificate in bianco con pressatura soffice e fermentazione del mosto illimpidito in barriques di legno francese ed americano, stoccate in locale ad una temperatura non superiore a 16 gradi. Terminata la fermentazione e le operazioni di travaso, inizia l’affinamento in barriques nuove per circa 3 anni, fino alla messa in bottiglia".

Le caratteristiche di degustazione?

"Questo passito presenta un colore giallo dorato con riflessi ambrati. Il profumo è intenso, speziato, fine e netto, con note fruttate di frutta gialla, miele e confettura di albicocca. In bocca rivela una struttura importante tale da bilanciare l’alto contenuto in zuccheri; pieno al palato, ricco e avvolgente, con tannini non aggressivi e grande piacevolezza".

Gli abbinamenti gastronomici?

"Pasticceria secca, dessert vari, oppure formaggi saporiti, servito a 12-14 gradi di temperatura".

Perché ‘Volo d’Aquila’?

"Il nome trae origine dallo stemma della città di Forlì, costituito da uno scudo a sfondo dorato, al cui centro domina l’Aquila Sveva, simbolo di potenza, per il vino una grande struttura".