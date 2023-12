Il violinista Colombo e il pianista Lasta in sala Sangiorgi

Domani alle 11 in sala Sangiorgi, corso Garibaldi 98, Forlì, il violinista Martino Colombo e il pianista Daniele Lasta saranno impegnati nella Sonata n. 1 di Beethoven. Completeranno il concerto la Sonata per violino e pianoforte in La maggiore n. 2, Op. 100 di J. Brahms e Nigun dalla Baal Shem Suite di Bloch. Colombo è considerato uno dei violinisti emergenti dell’ultima generazione. Breve introduzione a cura dalla musicologa Marinella Ramazzotti, docente dell’Istituto Musicale Masini. Biglietti a 1 euro.