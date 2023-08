Il violoncello di Prandi Sulle note di Bach

Un nuovo appuntamento per domani e martedì alle 21 al chiostro di Santa Lucia con la rassegna ’Emilia Romagna Festival’. Dopo i Terra String Quartet e il Trio Muzak salirà sul palco Miriam Prandi, giovane violoncellista che eseguirà l’integrale delle sei suites per violoncello solo di Joann Sebastian Bach. La talentuosa violoncellista propone il progetto più impegnativo della sua carriera: non solo l’esecuzione ma anche la prima incisione di tutte le Suites di Bach.

I due anni trascorsi in Russia, nelle fucine di ’Misucaeterna’, hanno costituito un periodo di intensa sperimentazione dove l’alternanza della pratica barocca a quella dello studio di pagine complesse di musica contemporanea hanno permesso all’artista di maturare musicalmente e di poter affrontare l’impresa bachiana con rispetto per la prassi barocca ma con la consapevolezza di poterne evidenziare l’intramontabile modernità. Prandi pur appartenendo alla generazione di giovani interpreti è già inserita tra i violoncellisti più quotati della scena musicale contemporanea: come solista si è esibita con orchestre prestigiose mentre nei recital e come camerista è ospite abituale di importanti sedi concertistiche. Il suo talento spazia fino al pianoforte; diplomata al Conservatorio di Mantova ha studiato con Antonio Meneses, Andrea Lucchesini, Natalia Gutman, Ivan Monighetti e ha poi frequentato una masterclass di perfezionamento con Martin Lohr, David Geringas, Frans Helmerson, Gary Hoffman e RAlph Kirshbaum. Tra i numerosi riconoscimenti, nel 2014 ha conquistato il primo premio assoluto al prestigioso Rahn Musikpreis di Zurigo il cui presidente di commissione era il violoncellista Sol Gabetta. Tra gli impegni di prestigio il debutto come solista al Teatro alla Scala di Milano con le ’Rococò Variazioni’ di Tchaikovsky con l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala sotto la direzione di Vladimir Fedoseyev. Inoltre, è stata protagonista con il concerto di Haydn in Re maggiore di una importante tournèe con l’Orchestra Haydn sotto la direzione di Michele Mariotti nelle città di Bolzano, Trento, Silandro e Firenze.

I biglietti sono disponibili su www.vivaticket.it al costo di 5 euro, bambini gratis fino ai 10 anni.