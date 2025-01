Il volo di Icaro seduce i giovani. Incontro con gli esperti, vicino il sold out al ’Fabbri’

Il TedX di Forlì, in programma sabato primo febbraio alle 15 al teatro Diego Fabbri, è vicino al sold out: restano poco meno di dieci giorni e circa trenta biglietti da vendere per riempire i 700 posti disponibili.

Il tema centrale dell’iniziativa è racchiuso nel titolo ‘Icaro-Non esistono desideri inutili’: "Abbiamo scelto questo tema – spiega Valerio Melandri, organizzatore dell’evento insieme a una squadra di giovani volontari – perché, nonostante Icaro non dia ascolto alle raccomandazioni del padre, è spinto dal desiderio di felicità, lo stesso impulso che guida tutti noi. Non vogliamo giudicare la sua scelta, ma riflettere sul fatto che abbia utilizzato una tecnica di cui non aveva piena padronanza. Questo ci fa pensare a come spesso anche noi ricorriamo alla tecnologia senza esserne del tutto consapevoli".

C’è anche un legame affettivo al tema: "Per la mia generazione il monumento di Icaro in piazzale della Vittoria era un punto di riferimento – continua Melandri –. Un luogo di ritrovo simbolico per la città". Il team forlivese ha creato un momento ricco di stimoli con sette relatori, che avranno solo 12 minuti a disposizione ciascuno e un ospite speciale: "Saranno con noi Barbara Schiavulli corrispondente di guerra; Fabrizio Ponti professore di propulsione aerospaziale; Sara Turetta fondatrice dell’associazione Save the Dog; Enzo Passaro esperto di neurolinguistica; Mireya Cannata e Carlo Imparato inventori dell’unico teatro dentro un carcere in Italia; Francesca Gino docente della Harvard Business School e Alberto Cairo responsabile di sette centri ortopedici; infine, ci raggiungerà sul palco il comico Paolo Cevoli per un saluto finale".

Tutti gli interventi saranno registrati e pubblicati sulla piattaforma TedX (format internazionale dedicato all’incontro tra esperti e giovani), il quarto sito più visitato al mondo e primo come portale educativo. A sostenere l’iniziativa anche tante realtà economiche del Forlivese, tra cui Integra Solutions, Vem Sistemi e Ciaf: "È un piacere vedere gli imprenditori investire su questo importante evento – commenta Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla cultura (nella foto, con Valerio Melandri) –, significa che sanno ancora sognare e lo dimostrano con i risultati egregi delle aziende nel nostro territorio. Non è facile succedere a Valerio nel ruolo di assessore alla cultura, lo voglio ringraziare per la disponibilità che ha avuto nei miei confronti nel delicato momento del cambio di Amministrazione". I biglietti sono disponibili su www.vivaticket.it a 27 euro (posto unico).

Valentina Paiano