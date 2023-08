Il volume di Monti sulla natura affascina oltre 300 persone

Un successo la presentazione del libro di foto ‘Rocca San Casciano e la sua terra’ di Roberto Monti, anima della banda cittadina e imprenditore edile del paese, a cui hanno assistito oltre 300 persone. La piazza ha scoperto così il volume con 500 immagini artistiche in oltre 600 pagine. Sono soprattutto scatti alla ricerca del senso profondo delle cose attraverso gli elementi della natura: un fiore, un prato, un capriolo che improvvisamente sbuca dal bosco e guarda fisso l’obiettivo, una casa di campagna in rovina, la luna di notte in dialogo con un cipresso solitario sulla collina. Ma il suo capolavoro resta un fulmine nella notte, immortalato dall’Appennino sul mare di Cervia. Apprezzata la presentazione a più voci, in piazza Garibaldi, con i saluti del sindaco Pier Luigi Lotti, del parroco don Giovanni Amati, con vari interventi, a partire dall’autore, moderati dal giornalista Vincenzo Buongiorno, intercalati da alcune letture di brani (il libro riporta anche scritti dell’autore), da parte di Giovanna Assirelli, Rita Monti, Daniela Monti e Chiara Pentoli. Gli intermezzi musicali sono stati eseguiti da Gemma Monti, Matilde Ciani e Lucrezia Cardelea, allieve del corpo bandistico locale, che vanta oltre 200 anni di storia, di cui Monti è direttore.

Quinto Cappelli