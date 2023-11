Il welfare in azienda: simposio su un nuovo modello di lavoro

Nella sede di Confartigianato di Forlì in viale Oriani 1, oggi dalle 17 incontro gratuito dal titolo ’Conoscere il welfare aziendale per coglierne le opportunità’, con le consulenti di TreCuori, Roberta Artusi e Marianna Lamberti.

"Ridare valore alla persona col welfare aziendale, per attrarre talenti e fidelizzare i dipendenti: è la convinzione che muove il gruppo dirigente di Confartigianato di Forlì – dichiara un’informativa dell’associazione di categoria –, che ha recentemente siglato un accordo con TreCuori società benefit, la piattaforma Welfare che offre vantaggi per le imprese, aiuti concreti per i dipendenti e valore per il territorio, perseguendo l’obiettivo di migliorare la qualità della vita del lavoratore, attraverso l’erogazione di incentivi". Info: 0543452811.