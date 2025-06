Illegalità nel mirino. Verifiche nelle case

Sono proseguite nei giorni scorsi le attività di controllo da parte degli agenti dell’Unità Centro storico e Antidegrado della polizia locale. In una settimana sono state identificate 101 persone ed elevate 3 sanzioni per violazioni al Regolamento di Polizia urbana. È stato inoltre identificato un cittadino straniero irregolare, per il quale è scattata la procedura di rimpatrio. Svolta anche un’attività di controllo sul sovraffolamento abitativo: tra polizia locale, questura e carabinieri 15 gli agenti impegnati congiuntamente per una verifica capillare di otto appartamenti in corso Mazzini,l al vaglio eventuali irregolarità, sia in materia di immigrazione che di locazioni. "Ringrazio Questura e Carabinieri per la preziosa collaborazione : dice il comandante della Polizia locale Claudio Festari –, la sinergia tra le forze di polizia porta a risultati ancora più significativi per la sicurezza dei cittadini".