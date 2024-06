Forlì: a 70 anni imbratta l’auto dell’ex fidanzato, scatta il braccialetto elettronico

Forlì, 21 giugno 2024 - Una donna di 70 anni è stata fermata dai carabinieri del Ronco dopo aver più volte danneggiato il veicolo dell'ex fidanzato, suo coetaneo. La loro storia era cominciata poco più di un anno fa ed era terminata, per volontà di lui, lo scorso gennaio.

La donna, però, non si è rassegnata e ha fatto diversi tentativi per rimettere in piedi il rapporto: tutti andati a vuoto. A prevalere, allora, è stata la rabbia: in almeno sei diverse occasioni ha cosparso di feci il veicolo dell'ex fidanzato.

La vittima, pur non avendone la certezza, sin da subito ha nutrito forti dubbi sulla ex partner, esternando i suoi sospetti in sede di denuncia che ha formalizzato al comando dei carabinieri.

Gli stessi Carabinieri del Ronco, quindi, dopo una serie di mirati appostamenti, la scorsa notte hanno sorpreso ed arrestato in flagranza di reato la donna per atti persecutori.

Convalidato l’arresto, alla donna è stato applicato il braccialetto elettronico così da non potersi avvicinare alla vittima entro il raggio di 500 metri.