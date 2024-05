Immagini dense di significati in ricordo di Lara

La fotografia diventa strumento per preservare la memoria. Ieri mattina all’Istituto professionale ‘Ruffilli’ si è tenuta la premiazione del concorso per ricordare Lara Gentilesca, ragazza scomparsa nel 2010, a soli 22 anni, in un tragico incidente stradale sulla Cervese. La giovane aveva studiato nella scuola forlivese ed era appassionata di arte e fotografia. Ancora oggi, amici e familiari la celebrano con immutato affetto.

Quest’anno il premio ha raggiunto la sua undicesima edizione: "Il tema – spiega Valeria Rovagnati, mamma di Lara – su cui gli studenti dovevano confrontarsi era ‘Dare valore’. Sono arrivate ben 89 fotografie, un numero di partecipanti tra i più alti degli ultimi anni. Per noi come famiglia è importante sensibilizzare i giovani all’arte che Lara tanto amava".

A valutare le opere in concorso sono stati Andrea Angelini, Alan Piscaglia e Matteo Camorani, fotografi professionisti, e il professore Marco Servadei Morgagni, membro interno della scuola. La premiazione si è svolta alla presenza della dirigente scolastica Lorella Zauli: "Siamo sempre grati di poter partecipare attivamente al concorso in memoria di Lara. I ragazzi si sono impegnati e hanno aderito con entusiasmo".

A vincere la borsa di studio, del valore di 300 euro, dedicata alle classi del triennio sono stati Antonio Murgia e Valerio Paloka della 4ª A con la fotografia intitolata ‘Dentro sempre bambini’. L’immagine rappresenta il volto di un giovane uomo che tiene in mano un cellulare dove si vede, in contrasto, il volto di un neonato all’interno: "È stata premiata – spiegano i giurati – l’idea di dare rilievo al viaggio della vita: si passa dall’essere piccoli ad adulti in un battito di ciglia. L’occhio del bambino vede il mondo senza preconcetti ed è in contrapposizione con la tecnologia che invece ne è piena".

Per il biennio, il vincitore del premio, in questo caso di 200 euro, è stato Leonardo Cantarelli della 2ª B, con ‘I momenti passati’. La fotografia mostra il ragazzo di profilo mentre tiene in mano e contempla una vecchia foto dai colori ‘seppia’, scatto che raffigura un’anziana signora con due bambini: "È un’istantanea che ritrae mia nonna Loredana, scomparsa qualche anno fa, con me e mio fratello".

I membri della giuria hanno apprezzato il lavoro di Cantarelli spiegandone i motivi: "È l’espressione di una fotografia vernacolare – spiegano Piscaglia e Angelini –, un antico scatto di famiglia, una scena di vita quotidiana. L’uso della luce è ottimo. Il viso del giovane non si vede, quindi ciascuno di noi può immedesimarsi in questa immagine".