Immergersi nell’arte sacra con l’IA. Ecco ’Experiment-rItrAtto-Forlì’

Cosa succederebbe se i personaggi dei quadri che amiamo potessero prendere vita e uscire dalla tela? Se lo sono chiesti i membri dell’associazione culturale Metropolis i quali, insieme al videomaker Nicolas Galeotti e la collaborazione del Teatro delle Forchette, hanno fatto un passo in più, concretizzando la fantasia nel progetto ‘Experiment-rItrAtto-Forlì’, una video installazione che prenderà vita da domattina alle 11 negli spazi della sala interna del chiostro di San Mercuriale (per intenderci, dove ogni Natale viene allestita la rassegna dei Presepi).

Si tratta di un’iniziativa culturale che ha ottenuto un contributo a bando della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per progetti collaterali alla mostra ‘Il ritratto dell’artista’. In concreto, è prevista la proiezione in loop su maxi-schermo delle immagini tratte da tredici capolavori del patrimonio artistico e culturale forlivese del passato che, come per magia, saranno animate grazie all’intelligenza artificiale. "La nostra idea – spiega Marco Colonna, presidente di Metropolis – è un approccio originale che, però, vanta precedenti illustri, come, per fare un esempio tra tanti, i quadri di Van Gogh che presero vita grazie al lavoro del visual designer Luca Agnani. Sono sempre più numerose le realtà culturali che utilizzano lo strumento della realtà immersiva per avvicinare le persone all’arte e questo è anche il nostro obiettivo: ci piacerebbe interessare anche un pubblico di giovani e giovanissimi e abbiamo cercato di farlo a partire da una domanda: cosa succederebbe se i protagonisti delle opere d’arte vivessero ai giorni nostri? Così è partita la sfida che ci ha portato verso questo esperimento socio-culturale che si spinge oltre, proponendosi anche di riflettere sulle nuove tecnologie, sulle loro potenzialità e sui loro pericoli".

Molti dei quadri proposti sono opere di arte sacra che ben trovano collocazione negli spazi messi a disposizione da don Nino Nicotra, parroco del centro storico: "Sono stato subito contento della proposta di Metropolis – sottolinea –, ricca di spunti interessanti, anche perché sono stati scelti quadri che fanno chiaro riferimento alla storia di fede di Forlì e alle realtà del centro cittadino, permettendoci di scoprire una storia che ci tocca da vicino e, quindi, anche la nostra identità". Tra le opere animate da Metropolis c’è anche l’ ‘Estasi di San Francesco’ di Guercino, collocato nella chiesa di Santa Maria in Schiavonia, per il quale Metropolis sta pianificando un accurato restauro: "Presto – preannuncia Colonna – organizzeremo un evento di autofinanziamento che ci consentirà di partire con i lavori". Oltre alla tela di Guercino, sullo schermo compariranno anche: ‘La dama dei Gelsomini’ di Lorenzo di Credi; il ‘Ritratto di Marco Palmezzano’; l’autoritratto di Silvestro Lega; il celebre angelo musicante e ‘Sisto IV nomina Bartolomeo Platina Prefetto’ di Melozzo e ben sette pezzi di Marco Palmezzano. L’installazione sarà visibile a ingresso libero nei weekend di marzo, il sabato dalle 16 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Sofia Nardi