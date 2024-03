Imparare a disegnare con Fuzzi

Torna ’Oltre il foglio bianco’, laboratorio di disegno di Laura Fuzzi in collaborazione con Terra del Buonvivere e Associazione Regnoli 41. Il corso, progettato per chiunque desideri esplorare il mondo del disegno e acquisire le competenze fondamentali necessarie per muoversi con sicurezza su un foglio bianco, è pensato soprattutto per gli adulti. Si svolgerà nella sede di Rebu, in via Giorgio Regnoli 52, Forlì. Il corso sarà suddiviso in sei lezioni, che toccheranno tutti i fondamenti del disegno. L’artista meldolese fornirà consigli pratici per sbloccare la mano e la mente e lasciarsi andare sul foglio da disegno. La prima lezione si svolgerà il 18 marzo, dalle 21. Le seguenti sono il 21 e il 28 marzo e il 4, l’11 e il 18 aprile, stesso orario. Laura Fuzzi è un’artista poliedrica con esperienze nel mondo cinematografico e nel fumetto, e ora anche ottima insegnante. Per info e iscrizioni: 329.1891637.