Imparare a gestire emozioni e parole: arriva ’Sputa il rospo’

Una giornata per imparare a esprimersi liberamente, senza essere prevaricati e subire gli interlocutori. Domenica 13 aprile dalle 9 alle 17 l’agriturismo Virano 19, nell’omonima frazione del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, ospiterà l’evento ‘Sputa il Rospo: quando le parole liberano. Smetti di ingoiarlo e inizia a comunicare!’. Un appuntamento pensato per chi è, appunto, stanco di ingoiare rospi e desidera imparare a difendersi senza attaccare, a farsi ascoltare senza gridare, e a trasformare i ‘non detti’ in nuove possibilità di relazione. "Oggi più che mai, parliamo tanto, ci capiamo poco e litighiamo molto – spiega Anna Maria Conoci, sociologa, mediatrice dei conflitti e ideatrice dell’evento –. Sempre connessi agli schermi, immersi in chat rapide e interazioni superficiali, fatichiamo a rispondere al nostro bisogno più profondo: quello di essere visti, ascoltati e compresi".

In un simile contesto, caratterizzato da un’aridità dilagante, si creano distanze tra le persone e in particolare tra chi subisce e chi invece è dominante. "Sapersi muovere nelle relazioni è diventato arduo – prosegue Conoci –. La tecnologia ci connette, ma spesso ci isola. Siamo sempre più connessi, ma sempre più soli. Spesso fatichiamo a esprimere ciò che proviamo". Nasce così l’evento creato dall’ex giornalista radiotelevisiva, oggi impegnata nel mondo della ricerca interiore, della relazione d’aiuto, nella comprensione dei meccanismi emotivi individuali e relazionali e al processo creativo. "Un’occasione per imparare a esprimersi senza subire e senza aggredire. Perché anche chi è prepotente spesso nasconde un disagio, e chi tace troppo a lungo rischia di implodere. Il trattenere emozioni e parole non dette non le fa sparire: si trasformano molto spesso in tensioni, stress. Liberarle significa prendersi cura di sé, prima che diventino qualcosa di più grande da affrontare". Per allenarsi a esprimere ciò che si sente e ciò che si pensa, sono previsti esercizi e momenti di confronto. "I partecipanti impareranno a riconoscere le dinamiche di prepotenza e manipolazione e a gestirle senza farsi schiacciare né reagire d’istinto – conclude Conoci -. Si lavorerà per riconoscere i non detti che creano tensioni e conflitti". Info e iscrizioni: 328.0537395; annamaria.conoci@gmail.com.

Francesca Miccoli