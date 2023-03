’Imparare dai bambini’: applausi

Nei giorni scorsi è stato presentato al Teatro Dragoni di Meldola il cortometraggio ‘Imparare dai bambini’ curato dalla scuola Mons. Achille Lega promosso dal Polo dell’Infanzia e ideato dalla direttrice Anna Maria Di Cicco, con la regia di Andrea Petrini e la produzione di Onda Film. Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’istituto meldolese fondato nel 1938 e la casa di produzione cinematografica insediatasi a Meldola nel 2022, ha coinvolto insegnanti e bambini mostrando la realtà quotidiana della scuola, per conservare e trasmettere nel futuro, come una sorta di ‘capsula del tempo’, il significato profondo della relazione educativa. Alla serata hanno partecipato il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore alla cultura Michele Drudi, che hanno sottolineato "il valore della scuola come comunità educante e la forza del messaggio di amore e cura per le nuove generazioni e per l’intera cittadinanza di questa produzione"