"Impariamo a comunicare"

"Comunicare, raccontare, trasferire ad altri informazioni ed emozioni sono doti innate nell’uomo, ma esse vanno continuamente sviluppate e coltivate".

Queste le parole di Gianni Lombardi (foto), vice presidente de La Bcc (Banca di Credito Cooperativo) ravennate, forlivese e imolese che si riconferma anche quest’anno tra gli sponsor storici del Campionato di giornalismo promosso dal Carlino e rivolto alle scuole secondarie di I grado.

"’Cronisti in Classe’ – prosegue Lombardi – è un progetto che mira a far emergere nelle giovani generazioni queste doti innate favorendone la crescita umana e professionale. Nell’era del bombardamento mediatico e delle fake news, una corretta educazione a comunicare e, soprattutto, una doverosa diffusione della cultura giornalistica sono fondamentali per la formazione delle giovani generazioni. E’ importante creare nei giovani quella consapevolezza critica necessaria per crescere e sapersi correttamente orientare nella moltitudine delle informazioni che quotidianamente ricevono. A noi de La Bcc ravennate, forlivese e imolese – tiene a precisare Lombardi – questo progetto sta particolarmente a cuore e da anni lo sosteniamo per l’importanza che esso riveste nella formazione dei giovani".

Il progetto, come tiene a sottolineare Lombardi, "ben si inserisce nella mission della nostra banca che dedica particolare attenzione e offre il proprio sostegno a tante iniziative volte alla crescita umana e culturale dei giovani del nostro territorio. Sottolineo che la nostra Bcc è attenta alla formazione dei giovani sin dall’ambito scolastico premiando ogni anno i migliori diplomati e laureati. Poi, attraverso la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor Ets, diamo vita a vari progetti – conclude il vice presidente – tra cui borse di studio per lo sviluppo di particolari temi legati alla sostenibilità e al territorio, il progetto ‘Erasmus plus’ che accompagna giovani studenti in tirocini all’estero e, soprattutto, il progetto Crescita Professionale dove curiamo l’inserimento di giovani laureati nel mondo del lavoro".