Impatto fatale dopo il lavoro. Scontro tra moto e camion: muore sul colpo operaio di 55 anni

L’impatto è violentissimo. Il camion sta uscendo dall’area d’una carrozzeria di via Giovanni Mengozzi, riga d’asfalto che è la prosecuzione della statale ToscoRomagnola; la moto, una Yamaha 900, arriva da Forlì. Il motociclista, forse, se ne accorge all’ultimo di quell’ostacolo. Invalicabile. Fatale. Il centauro, Carlo Cacciaguerra, 55 anni, dopo lo scontro con la fiancata del mezzo pesante, finisce in un fossato lì vicino. Nulla da fare per lui. Morto sul colpo.

È lo stesso camionista a dare l’allarme, verso le 9.20 di ieri mattina. L’uomo è illeso. Ma terribilmente scosso. Col cellulare fa il 118. Poi a cascata sul posto – civico 58 – approdano vigili del fuoco, ambulanze e agenti della polizia locale. Il territorio della tragedia è ancora Forlì. Poco più in là comincia Terra del Sole.

Gli infermieri e il medico del 118 si portano sul motociclista. Comincia la drammatica meccanica della rianimazione. Che dura poco. I sanitari s’arrendono. Non possono che constatare il decesso di Cacciaguerra. Che stava tornando dal lavoro, alla Bonfiglioli di Villa Selva. Tornava a casa, a Castrocaro, dove abitava in via Marconi. Lascia due figli (maschio e femmina) e la moglie. Il padre (deceduto, così come la madre) fu maresciallo dei carabinieri di Castrocaro tra gli anni Sessanta e Settanta. Suo fratello è l’avvocato Mauro, che in passato fu anche assessore comunale di Castrocaro.

La dinamica della tragedia – che finirà sul tavolo della procura – è al vaglio degli agenti della Municipale di Forlì. Ma di fatto lo sviluppo degli accadimenti è quello: il camion che esce dal parcheggio della carrozzeria, la moto che arriva da Forlì e poi l’impatto. Disagi al traffico, riaperto solo in tarda mattinata.

Dopo tutti i protocolli burocratici del caso, la salma tornerà a disposizione dei famigliari, per i funerali. Che verranno ufficializzati forse già oggi.