Impianto eolico a Montebello, il Tar del Lazio riapre i giochi

La sentenza di 76 pagine emessa martedì dal Tar del Lazio, relativa al ricorso presentato dall’Anev (Associazione nazionale dell’energia del vento) e da una quindicina tra i maggiori operatori dell’industria dell’eolico interesserà anche il progetto delle otto pale a Montebello, già bocciato all’unanimità nei consigli comunali dei tre paesi interessati: Modigliana, Tredozio e Rocca San Casciano. Il sindaco di Modigliana Jader Dardi ha commentato: "La sentenza impone al Governo di riscrivere il testo della legge che regolamenta gli impianti dei cosiddetti ‘parchi eolici’, pone nuove condizioni, ma non si esprime contro. Sulla base di questa sentenza, le Regioni potranno legiferare, individuando le aree idonee per gli insediamenti di impianti eolici, anche se la decisione finale resta in capo al ministero dell’Ambiente e al Governo".

Un pronunciamento importante viste le numerose reazioni avverse ai progetti in tutt’Italia: "Una sentenza attesa dalla Regione Emilia-Romagna – precisa Dardi – come ci aveva anticipato l’assessora all’Ambiente Irene Priolo, nell’incontro tenuto lo scorso 20 marzo a Forlì. Resto convinto che il territorio di Modigliana, devastato dalle frane a seguito degli eventi del maggio 2023, debba essere individuato come area da preservare, vietando la realizzazione di ogni progetto che non sia quello di tutela del territorio".

Secondo il primissimo commento del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin "la sentenza annulla parzialmente il decreto che avevamo fatto di concerto con gli altri ministeri, dicendo che le aree idonee non esistono, le aree che sono previste per legge non possono essere limitate o ridotte". Ancora presto per un’analisi completa ma dai primi commenti si porrebbero ulteriori limitazioni ai poteri che le Regioni potranno esercitare al fine di tutelare i propri territori dall’invasione dei grandi impianti per la produzione delle energie rinnovabili. In particolare il nuovo decreto voluto dal Tar, che dovrà essere emanato entro 60 giorni, dovrà assicurare che le Regioni non prevedano restrizioni nelle loro leggi rispetto alla disciplina statale, assicurando il recepimento delle aree idonee ex lege (Art. 20, comma 8, dlgs 199/2021). Ma il nuovo decreto dovrà rivedere il precedente comma dell’art. 7 in cui si concedeva alle Regioni la facoltà di istituire una fascia di protezioni fino a 7 km per i beni sottoposti, prerogativa che nella sentenza del Tar non è giustificata, in quanto in disaccordo con misure di legge precedenti.

Giancarlo Aulizio