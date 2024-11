Impianto eolico, c’è il sì della Provincia di Ravenna

Ha lasciato sconcertati molti modiglianesi apprendere ieri che la Provincia di Ravenna, presieduta dal sindaco del capoluogo Michele de Pascale, fin dal 31 ottobre scorso ha espresso parere favorevole al progetto all’ impianto eolico da 8 aerogeneratori, denominato ‘Montebello’, da realizzare nei Comuni di Modigliana, Rocca San Casciano e Tredozio e relative opere di connessione, proposto dalla Società Ski W Ab srl.

Le tre amministrazioni comunali interessate, appartenenti però alla Provincia di Forlì-Cesena, non ne erano state informate e avevano espresso da tempo le ragioni della loro contrarietà, recentemente ribadite in un incontro pubblico organizzato da un gruppo civico con sette relazioni tecniche sfavorevoli al progetto.

Il parere favorevole della Provinvia di Ravenna, a cura del settore Viabilità, recita: "Precisato che la scrivente Amministrazione, in linea generale, giudica favorevolmente l’ipotesi del Parco eolico in quanto progetto di rilevante valore ambientale, nell’ottica differenziazione della fonti di energia rinnovabili e con l’impiego di sistemi eco-compatibili, in merito all’aspetto dei trasporti, viste le caratteristiche dei mezzi impiegati per il trasporto degli elementi strutturali, le cui dimensioni e i cui pesi sono particolarmente rilevanti, si esprimono riserve in merito all’impatto che tali transiti posso avere sulle infrastrutture di competenza provinciale".

In realtà la Provincia di Ravenna è interessata solo a concordare il percorso, "perché risulta che interferisce con numerose strade di competenza di enti diversi, tra cui le provinciali interessate".

Giancarlo Aulizio