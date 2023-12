Impianto eolico, veglia fino alla sentenza del Tar

Impianto eolico industriale di Monte Giogo di Villore (Appennino tosco–romagnolo) vicino all’Acquacheta, in attesa della sentenza del Tar della Toscana al quale si sono appellati i comitati, il Comune di San Godenzo, Italia Nostra, Cai e che il 19 dicembre si pronuncerà sul ricorso al progetto che prevede l’installazione di 7 aero-generatori alti 199 metri sull’appennino, Il Comitato Crinali Liberi propone per domani una veglia dalle ore 16.30 in piazza Santissima Annunziata a Firenze sino alla mattina del 19, giorno del presidio davanti al Tar in contemporanea al pronunciamento della sentenza relativa al ricorso.

"Il crinale appenninico è un territorio di rispetto situato nel corridoio ecologico del Parco nazionale – si legge nel documento dei promotori –; polmone verde, casa di fauna protetta e a rischio di estinzione tra cui l’aquila reale ‘Gaia’, salamandra, gambero e pipistrello, ricca di fonti e corsi di acqua". Gli oppositori al progetto di Agsm-Aim di Verona, dopo il via libera della Regione Toscana, non demordono nonostante l’azienda abbia iniziato i lavori per accedere con una pista di cantiere a Monte Giogo di Villore. Dopo l’esproprio dei terreni, si è passati all’allargamento delle strade, alla riprofilatura dei versanti su ettari di boschi secolari e delle conosciute e produttive marronete dell’alto Mugello.

"Hanno derubato flora e fauna del loro habitat – aggiungono i promotori nel loro appello – scavato chilometri di elettrodotto in una zona ad alto rischio sismico e idrogeologico. Il tutto progettato a tavolino da una multi-utility a suo esclusivo vantaggio". Nei giorni scorsi la strada di cantiere in direzione di Carella è stata ostruita da una frana dopo le piogge che hanno colpito duramente anche la Toscana. Inoltre Italia Nostra e Club Alpino Italiano hanno chiesto alla Regione Toscana e al Genio Civile "una risposta sull’adeguatezza o meno, in materia sismica, della progettazione del detto impianto eolico ad oggi depositata" a seguito del terremoto che in settembre ha colpito Tredozio e Marradi.

Tra i contrari da sempre all’impianto anche Giulia Gibertoni del Gruppo Misto dell’assemblea regionale dell’Emilia Romagna che ha chiesto, con una interrogazione alla giunta, di modificare il parere positivo dato sull’impianto eolico Monte Giogo di Villore al confine con l’Emilia-Romagna e in particolare con le zone protette dal sito Natura 2000 ZSC Muraglione - Acquacheta.