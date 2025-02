Impianto fotovoltaico di Villa Selva, martedì il parere in consiglio

Il consiglio comunale, martedì, esprimerà un parere sul progetto dell’azienda Ivab Solar di costruire un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica in via Bianco da Durazzo, a Villa Selva. Il progetto, che fa capo ad Arpae (l’amministrazione è tenuta, come gli altri enti che partecipano alla Conferenza dei servizi, a dare il suo parere), prevede l’installazione di 6.638 pannelli fotovoltaici. I collegamenti per garantire il funzionamento dell’impianto si dirameranno dalla cabina di via Bianco da Durazzo a via Balzella per poco meno 1,9 km; per questo sono previsti alcuni espropri. L’argomento è stato presentato ieri in commissione consiliare. La produzione di energia elettrica prevista, relativamente all’impianto in progetto, risulta pari a circa 6.716 MWh/annui.