Impiegato all’ufficio paghe preciso e puntuale

Lo Studio di consulenza per il lavoro Danesi Beatrice di Cesena cerca un impiegatoa ufficio paghe per: elaborazione dei cedolini e relativi adempimenti fiscali e contributivi, gestione degli adempimenti annuali concernenti la gestione del personale dipendente (modelli CU, Modello 770, Autoliquidazione INAIL, F24) e degli adempimenti periodici (Modello Uniemens), gestione pratiche di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, elaborazione del Libro Unico dipendenti e collaboratori a altre mansioni. Completano il profilo ottime capacità relazionali e di gestione del cliente, puntualità, precisione e rapidità dì esecuzione. Indispensabile capacità di lavorare in team e familiarità con pacchetto Office e posta elettronica. Preferibile esperienza nel ruolo almeno biennale. Contratto: Tempo indeterminato. Orario: Part time: 30 ore settimanali. Per candidarsi, dopo essersi ‘registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ‘Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.